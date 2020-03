Francia conmemoró el primer Día de Homenaje a las Víctimas del Terrorismo

Emmanuel Macron y el rey de España Felipe VI presidieron la ceremonia del primer Día Nacional de Homenaje a las Víctimas del Terrorismo en Francia, así como a los franceses atacados en el extranjero. El presidente Macron resaltó que los derechos de las víctimas del terrorismo ahora serán equivalentes a los de las víctimas de la guerra.

El presidente francés Emmanuel Macron se unió al rey Felipe VI de España, a la reina Letizia de España y al primer ministro francés Édouard Philippe en la ceremonia que se celebró en el Trocadero, en París, este 11 de marzo.

"Los terroristas matan a ciegas. Salvaremos los nombres, recordaremos las caras", dijo el jefe de Estado francés, antes de agregar que "los derechos de las víctimas del terrorismo son ahora equivalentes a los de las víctimas de la guerra".

La ceremonia, reducida a 900 personas debido al coronavirus, ahora tendrá lugar cada año el 11 de marzo, aniversario de los bombardeos de Madrid en 2004, los más mortales en Europa desde 1988. Mataron al menos a 191 pasajeros de trenes e hirieron a unas 1.700 personas. Macron agradeció a la realeza española su visita por "recordarnos el vínculo inquebrantable entre nuestras dos naciones".

Los Reyes, en París para participar Primer Día Nacional homenaje a las Víctimas del Terrorismo en Francia. https://t.co/2Osyj5y1xw pic.twitter.com/InI50ueclH — Casa de S.M. el Rey (@CasaReal) March 11, 2020

Esta fecha también fue elegida en referencia al Día Europeo de las víctimas del terrorismo que ya tiene lugar el 11 de marzo.

Macron rindió homenaje a las víctimas de ataques en Francia

Macron también nombró los sitios de varios actos recientes de terrorismo en Francia y dijo que la nación no cambiaría sus valores ni "retrocedería en nuestro espíritu de lucha".

El presidente francés también citó los esfuerzos de la policía, los bomberos, el personal de emergencia, los militares, los prefectos, los magistrados y los transeúntes que actuaron para luchar o enjuiciar a los terroristas.

Este día de conmemoración, previsto por decreto desde noviembre, se agregará a las conmemoraciones específicas por ciertos ataques. Se lleva a cabo en el sitio del Trocadero, un sitio cerca de la Torre Eiffel donde no hubo atentado estos últimos años, para no golpear a las víctimas haciendo hincapié en un ataque en particular, explicó el Elíseo.

#instantané en attendant le début de la cérémonie d'hommage national aux victimes du terrorisme sur le parvis des droits de l'homme à Paris 📷🇨🇵 @AFPphoto pic.twitter.com/D7WAy4nSQw — Ludovic Marin (@ludovic_marin) March 11, 2020

Desde 2012, 263 personas murieron en Francia en ataques extremistas, que no fue la única sino la mayor fuente de terrorismo. Entre los mayores atentados en este periodo, el ataque contra el periódico satírico 'Charlie Hebdo' (12 muertos), el del 13 de noviembre de 2015 en el Bataclan y en el Stade de France (131 muertos), el vehículo que mató a 87 personas durante la celebración de la fiesta nacional en Niza el 14 de julio de 2016 y el tiroteo de Estrasburgo que dejó 5 muertos.

El 17 de agosto de 2017, 16 personas murieron en Barcelona en el ataque de la Rambla y una más en la ciudad vecina de Cambrils.

Desde 1986 se han indemnizado 11.000 víctimas

Después de su discurso, Emmanuel Macron se reunió con pupilos de la Nación, mientras el Rey Felipe VI habló con víctimas españolas y franco-españolas. Durante este homenaje se otorgaron medallas a 99 personas, una forma de reconocimiento para las víctimas.

EN DIRECT | Première Journée nationale d'hommage aux victimes du terrorisme : suivez la cérémonie.https://t.co/FWFEUE5a6d — Élysée (@Elysee) March 11, 2020

"La ceremonia fue co-construida con nueve asociaciones de víctimas", dijo el Elíseo, que quiere "no olvidar a ninguna víctima desde 1974", fecha del ataque de Carlos 'El Chacal', un hombre que mató a 2 personas e hirió a 34 más con una granada en el Drugstore Publicis.

Es el fiscal general de la Nación que califica un ataque como terrorista en Francia. El fondo de garantía para víctimas, creado en 1986 y financiado por las contribuciones en los contratos de seguro de propiedad, ha indemnizado a 11.000 víctimas en el país desde hace 34 años, por un valor de 330 millones de euros.

