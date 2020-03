El ciclista colombiano Fernando Gaviria confirma que tiene coronavirus

Anuncios Lee mas

París (AFP)

El ciclista colombiano Fernando Gaviria confirmó este jueves su caso positivo de coronavirus, en un video colgado en Twitter por su equipo, el UAE Emirates.

"Hola a todos. Sé que han habido muchos rumores con mi estado de salud, pero estoy bien. He estado acá en constantes exámenes que me han arrojado un resultado positivo de coronavirus, pero me encuentro bien", afirma en el video el ciclista colombiano desde Emiratos, donde se encuentra en cuarentena.

"Gracias al equipo. A todas las personas del hospital que me han atendido a la perfección. Estoy acá para evitar contagiar a más personas, para evitar que se siga propagando de la manera que va. Es para darles tranquilidad de que todo va bien y esperemos que todo se resuelva pronto", añade Gaviria.

Su equipo, que participaba en la Vuelta a Emiratos (UAE Tour), decidió quedarse en el lugar tras el fin prematuro de la prueba, cuyas dos últimas etapas fueron anuladas.

- Fin de la cuarentena para el UAE -

Este jueves la formación emiratí anunció además poner fin al periodo de cuarentena.

"Con los resultados negativos de los terceros tests y el periodo de cuarentena finalizado, el equipo ha decidido regresar a Europa. Este periodo de observación era necesario para estar seguros del no contagio a los corredores que dieron negativo y al personal", señaló.

"Los casos que dieron positivo en este tiempo se quedarán en Emiratos, donde tendrán los mejores cuidados en el hospital. Su estado es bueno y están bajo control", añadió.

Otras tres formaciones habían sido puestas en cuarentena, mientras que la mayoría de los participantes pudieron regresar a Europa tras haber sido sometidos a tests.

Gaviria es el segundo ciclista presente en el UAE Tour en dar positivo al covid-19 tras el ruso del equipo Gazprom, Dmitry Strakhov.

El 3 de marzo, el ministerio de Salud de Emiratos Árabes Unidos había informado de la aparición en el país de seis casos suplementarios del nuevo coronavirus, "unidos" a los dos -miembros de los equipos y no ciclistas- que habían motivado la interrupción del UAE Tour, sin precisar los nombres de las personas concernidas.

- Seis casos detectados -

En aquel momento se informó que entre los seis casos detectados, había dos infectados rusos, dos italianos, un alemán y un colombiano, sin precisar si eran deportistas o miembros de los equipos.

La Vuelta a Emiratos Árabes Unidos se había suspendido a finales de febrero tras la quinta etapa después de que dos italianos miembros del personal de los equipos dieran positivo por el nuevo coronavirus.

Toda la caravana de la carrera, desde los ciclistas hasta los periodistas, fueron confinados en dos hoteles de Abu Dabi para someterse a pruebas.

Según fueron dando negativo, fueron saliendo, pero cuatro de los 20 equipos puestos en cuarentena, Cofidis, Groupama-FDJ, UAE Team y Gazprom, sin poder dejar el país hasta el 14 de marzo.

El único ciclista colombiano de los cuatro equipos era Gaviria.

En aquel momento, el equipo UAE señaló que, a pesar de que todos sus miembros habían dado negativo, había decidido prolongar la cuarentena en el hotel por precaución.

"A pesar la posibilidad de volver y debido a ciertos casos de gripe en nuestro grupo y en otros equipos, seguiremos mirando el estado de cada uno y volveremos con la seguridad del no contagio", señaló entonces la formación de Gaviria.

"Somos conscientes que prolongar nuestra instancia en el aislamiento comprometerá nuestras ambiciones deportivas en los eventos que vienen", añadió el equipo, cuyo líder es el esloveno Tadej Pogacar, segundo en la Vuelta a Emiratos tras Adam Yates, declarado ganador tras la anulación.

© 2020 AFP