Experto de la OPS pide a Latinoamérica prepararse para el coronavirus

Washington (AFP)

Latinoamérica y el Caribe deben prepararse para afrontar la propagación del nuevo coronavirus, dijo a la AFP Marcos Espinal, epidemiólogo de la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

"Ahora que se ha declarado una pandemia, los países deben preparar sus centros de salud porque no va a haber uno o dos casos", señaló el director del Departamento de Enfermedades Transmisibles y Determinantes Ambientales de la Salud de la OPS, asegurando que la región "es resiliente".

- El director de la Organización Mundial de la Salud (OMS) dijo estar muy preocupado por los "niveles alarmantes" de propagación y gravedad del brote, así como por la "inacción" para combatirlo. ¿Eso aplica a las Américas?

Creo que lo que quiso decir es que los países deben intensificar sus esfuerzos, y por supuesto hay países que lo están haciendo muy bien, pero otros probablemente podrían hacerlo mejor. Y es un mensaje para todos. En las Américas, los países están trabajando muy estrechamente con la OPS para garantizar que sus servicios y sistemas de salud están preparados para enfrentar el coronavirus.

- ¿Cuáles son los principales desafíos?

Ahora que se ha declarado una pandemia, los países deben preparar sus centros de salud porque no va a haber uno o dos casos. Una pandemia significa que los países deben implementar medidas de mitigación para asegurar que los hospitales están listos para tratar casos de coronavirus. La OPS está mandando misiones de apoyo a países con situaciones que presentan retos, como Haití, Venezuela, Honduras, Paraguay. Pero todos tienen que hacer su parte, los gobiernos, la sociedad civil, los ciudadanos, porque es un esfuerzo multisectorial.

- ¿Qué debe hacer la población?

Tomar medidas de higiene: lavarse la manos. Muchas personas confían más en los tapabocas, pero no es lo más eficaz para prevenir. Y si tosen, deben cubrirse con un pañuelo o hacerlo con el codo flexionado para evitar contagios. Cuando se declara una pandemia es porque el virus está circulando y el objetivo es frenar la transmisión. Eso no quiere decir que se pueda parar inmediatamente.

- ¿Son extremas las medidas tomadas?

Todos los países son independientes y soberanos para implementar las medidas que quieran. No recomendamos cerrar fronteras o cosas por el estilo, pero podrían cerrar escuelas y cancelar reuniones masivas. Estas medidas son parte del proceso de mitigación cuando hay muchos casos que atender.

- ¿Veremos brotes como el de Italia pronto en América Latina?

Difícil de predecir eso. Hay casos en muchos países de América Latina ahora y en cualquier momento podemos ver transmisión comunitaria. No podemos descartarlo. Y eso no es un fracaso, es el curso natural de un virus, un virus nuevo, que se está extendiendo por todo el mundo.

- ¿Está preparada Latinoamérica para enfrentarlo?

Latinoamérica es una de las regiones del mundo con más centros de salud. Lo que debemos asegurarnos es de capacitar a los trabajadores de la salud para tratar esto. La cuestión clave es que el 80% de los casos son leves, no necesitan hospitalización, se pueden tratar en casa. Y cuando se admite que el virus está circulando, no se necesita hospitalizar a todos porque hay que reservar las camas para las personas más graves, las que necesitan asistencia respiratoria, son de edad avanzada o tienen enfermedades cardíacas o diabetes, que hemos visto que son las más propensas a morir.

- ¿Le preocupa el colapso de los sistemas de salud en la región?

No me atrevería a decir eso. Todos los ministros de salud están trabajando con nosotros, tuvimos una videoconferencia con ellos el lunes junto con la directora de la OPS. Los jefes de Estado están atentos. Latinoamérica es resiliente. Pasó por la epidemia de H1N1 y de zika y los sistemas no colapsaron, por lo que estamos bastante seguros de nuestros sistemas de salud. Siempre pueden mejorar, pero pueden enfrentar esto.

- La OPS ha dicho que hay una masiva epidemia de dengue ahora en Latinoamérica y el Caribe. ¿Podrá la región lidiar con ambos problemas?

Los países latinoamericanos y del Caribe son signatarios del Reglamento Sanitario Internacional, que es un tratado vinculante. Incluye varias medidas que los países se comprometen a implementar en términos de vigilancia y respuesta a enfermedades. Esto aplica tanto para el nuevo coronavirus, como para ébola, dengue. El brote de dengue ha estado durante varios años en la región, con ciclos de altibajos. Se han notificado más de 3 millones de casos y los países han manejado la situación.

- La primavera está por comenzar en el norte, pero vendrá el otoño en el sur. ¿Cómo va a afectar esto la propagación del nuevo virus?

El calor podría ayudar a reducir los casos. En el sur, el mensaje es que hay que prepararse. Pero estamos aprendiendo sobre el nuevo virus, no sabemos si será estacional como la gripe. También tenemos que esperar para conocer el número real de la tasa de mortalidad. Y vemos que los niños parecen tener menos probabilidades de infectarse, pero todavía no lo sabemos.

© 2020 AFP