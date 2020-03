FACTCHECK: El presidente argentino replica desinformación sobre coronavirus

Anuncios Lee mas

Buenos Aires (AFP)

El presidente argentino, Alberto Fernández, hizo declaraciones este jueves durante una entrevista radial sobre la pandemia del nuevo coronavirus que no están respaldadas por autoridades sanitarias del país ni mundiales.

Usuarios de redes sociales reaccionaron enseguida a los comentarios, realizados en radio Mitre, denunciando que el mandatario había "caído en fake news", en momentos en que el gobierno endurece las medidas para defenderse del COVID-19.

A continuación, las declaraciones de Fernández y la verificación de la AFP:

1. "Es un virus que, según dicen todos los informes médicos del mundo, muere a los 26 ºC"

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), "las pruebas científicas obtenidas hasta ahora indican que el virus de la COVID-19 puede transmitirse en cualquier zona, incluidas las de clima cálido y húmedo". En febrero, Tarik Jasarevik, portavoz de la OMS, explicó a la AFP: "El virus es demasiado nuevo para que sepamos cómo un clima más cálido podría afectar la transmisibilidad. El virus ha afectado a personas en climas fríos, secos, cálidos y húmedos. Aconsejamos al público que siga las precauciones dondequiera que vivan".

Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos tienen una sección de preguntas y respuestas en su página web, en la que detallan: "No sabemos, en la actualidad, si el clima o las temperaturas tienen un impacto en la difusión del COVID-19".

2. "La OMS recomienda que uno tome muchas bebidas calientes porque precisamente el calor mata al virus"

"No hay necesidad de cambiar la temperatura del agua que usted bebe. El agua potable siempre es importante, no solo para el coronavirus", explicó a la AFP el profesor Brandon Brown, epidemiólogo de la Universidad de California.

Beber agua a mayor temperatura no es una de las medidas aconsejadas por las autoridades sanitarias para prevenir el nuevo coronavirus. No figura en el listado de recomendaciones del Ministerio de Salud argentino ni en las de la OMS.

En cambio, la Organización Mundial de la Salud (OMS) sí aconseja evitar el contacto directo con personas con enfermedades respiratorias. Al toser o estornudar, recomienda cubrirse la nariz y la boca con el pliegue del codo, y lavarse las manos frecuentemente.

3. "Se trata de una enfermedad perfectamente tratable con un muy bajo índice de mortalidad"

Según la OMS, "no hay pruebas de que los medicamentos actuales puedan prevenir o curar la enfermedad". No se recomienda la automedicación, en particular con antibióticos, que son eficaces contra las bacterias pero no contra los virus. Tampoco hay vacunas ni medicamentos antivirales específicos para prevenir o tratar la COVID-19.

Las autoridades sanitarias recomiendan que los afectados reciban atención médica lo antes posible.

En cuanto al índice de mortalidad, la enfermedad causada por el nuevo coronavirus mata a alrededor de 3,5% de los enfermos diagnosticados, con diferencias entre países.

Es más grave que la gripe, que mata a un paciente infectado de cada 1.000, es decir, 0,1%, según estimaciones del Centro Europeo de Prevención y Control de Enfermedades.

Sin embargo, según la OMS, tiene una tasa de mortalidad inferior a las epidemias del SARS (9,5%) y del MERS (34,5%).

