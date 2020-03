Covid19Hoy: Francia abre las urnas municipales en medio de restricciones sanitarias

View this post on Instagram

PT: Continuemos a rezar pelos doentes desta pandemia. Hoje gostaria de pedir uma oração especial pelas famílias... De modo especial, penso naquelas famílias que tem alguém com deficiência. Os centros de acolhida diurnos para pessoas com deficiência estão fechados e a pessoa permanece com a família. Rezemos pelas famílias para que não percam a paz neste momento e consigam seguir em frente com coragem e alegria. #homiliasantamarta ES: Seguimos rezando por los enfermos de esta pandemia. Hoy quisiera pedir una oración especial por las familias... Pienso especialmente en las familias en las que hay personas con discapacidad. Los centros de atención diurna para personas con discapacidad están cerrados y la persona permanece en la familia. Recemos por las familias, para que no pierdan la paz en este momento y puedan ir adelante con fortaleza y alegría. #homilíasantamarta FR: Continuons à prier pour les personnes malades de cette pandémie. Aujourd'hui je voudrais demander une prière spéciale pour les familles... Je pense d'une façon spéciale aux familles avec des personnes handicapées. Les centres d'accueil de jour pour les personnes handicapées sont fermés et la personne reste en famille. Prions pour les familles pour qu'elles ne perdent pas la paix en ce moment et réussissent à aller de l'avant avec force et joie. #homéliesaintemarthe DE: Wir beten weiterhin für die kranken Menschen in dieser Pandemie. Heute möchte ich um ein besonderes Gebet für Familien bitten... Auf besondere Weise denke ich an Familien, in denen Menschen mit Behinderungen leben. Tagesstätten für Menschen mit Behinderungen werden geschlossen und die Person bleibt in der Familie. Lasst uns für die Familien beten, damit sie in dieser Zeit nicht den Frieden verlieren und mit Kraft und Freude voranschreiten können . #homiliesantamarta