Próximos pasos de NBA dependen de resultados de EEUU en lucha contra el coronavirus

Washington (AFP)

El nivel de éxito de los Estados Unidos en la superación del coronavirus y la rapidez con que eso sucede son probablemente los factores clave para decidir cuándo y cómo regresa la NBA y otras ligas deportivas del país.

El comisionado de la NBA, Adam Silver, impuso una pausa indefinida en la temporada el miércoles después de que Rudy Gobert, el francés de los Utah Jazz, dio positivo por coronavirus, y todas las demás organizaciones deportivas de Estados Unidos le siguieron rápidamente.

"Tenemos la intención de reanudar la temporada si es seguro para todos los interesados", dijo Silver, quien predijo que el cierre duraría "al menos 30 días".

"Mientras tanto, continuaremos coordinando con expertos en enfermedades infecciosas y salud pública junto con funcionarios del gobierno para determinar protocolos seguros para reanudar nuestros juegos", añadió.

La pausa durará al menos hasta el 10 de abril, ocho días antes del inicio programado de los playoffs de la NBA, pero Silver y los propietarios de los equipos podrían extenderlo, retrasando la reanudación de la campaña hasta junio o más tarde.

"Incluso si estamos fuera por un mes, incluso si estamos fuera por seis semanas, aún podemos reiniciar la temporada", dijo Silver. "Podría significar que las finales se realicen en julio o fines de julio".

Otras ligas podrían seguir tomando la delantera de la NBA, la primera con un jugador positivo.

"También reconocemos que debido al alto perfil de nuestros jugadores, otros en el público tomarán su liderazgo de nosotros", añadió Silver.

Silver también admitió que es posible que la temporada permanezca sin terminar. "Por supuesto que es posible", dijo Silver. "Simplemente no sé más en este momento".

Esa opción le costaría a la NBA cientos de millones de dólares en ingresos por transmisión de juegos de playoff, reduciendo los ingresos salariales para la temporada 2020-21.

"Creo que todos los jugadores quieren terminar la temporada", dijo el alero de Los Angeles Lakers, Jared Dudley, a la radio KMVP de Arizona.

"Lo que sí sé ... está sobre la mesa que los propietarios quieren terminar la temporada regular y (playoffs) ... obtuve la confirmación de que no tienen problemas para llegar tarde en el verano para terminar".

La Asociación China de Baloncesto cerró a fines de enero, pero ESPN informó que a los jugadores estadounidenses en el CBA se les dijo que regresen para que los juegos se reanuden a principios de abril.

Esa línea de tiempo de aproximadamente nueve semanas, si se duplica en la situación de la NBA, vería una reanudación a mediados de mayo, aproximadamente un mes después del inicio originalmente planeado de los playoffs de la NBA.

- ¿Talento de la NBA en Tokio? -

Eso podría llevar a las Finales de la NBA a julio y enfrentarse con los Juegos Olímpicos de Tokio, donde un escuadrón de estrellas de la NBA estadounidense competirá entre el 24 de julio y el 9 de agosto por una cuarta medalla de oro consecutiva.

Una lista de 12 hombres de talento de la NBA en los Estados Unidos generalmente se nombra justo antes del campamento de entrenamiento a principios de julio en Las Vegas.

Si los Juegos Olímpicos se llevan a cabo según lo planeado y se extienden los playoffs de la NBA, podría impedir que los mejores jugadores vayan a Tokio si sus equipos realizan carreras profundas (playoffs) después de la temporada.

Podría mantener a LeBron James y Kawhi Leonard para Japón, pero Stephen Curry, Draymond Green, Bradley Beal y Kevin Love son finalistas del equipo estadounidense cuyos clubes no están en los playoffs.

Green le dijo al Athletic que no espera un regreso pronto. "Si comienzan la temporada de nuevo y luego alguien más la atrapa, ¿entonces qué?", dijo Green. "No puedes poner en cuarentena a unos cuantos tipos durante algunos días y luego volver a comenzar todo. Eso no va a funcionar".

- ¿Cómo reanudar? -

En cuanto a las ideas de reanudación, la NBA podría jugar un final abreviado de la temporada regular y luego los playoffs, terminar el último mes de la campaña antes de los playoffs o regresar directamente a los playoffs en función de los resultados anteriores al cierre.

La duración de cada ronda de playoffs podría recortarse de una serie de los mejores de siete y posiblemente el inicio de la campaña 2020-21 podría retrasarse para permitir una temporada baja fuera de lo normal.

Retrasar los playoffs podría retrasar el Draft (selección de talentos) de la NBA, programado para fines de junio, así como la agencia libre y el comienzo de la próxima temporada.

El presidente ejecutivo de los Atlanta Hawks, Steve Koonin, le dijo a ESPN antes del cierre su idea de comenzar la temporada de la NBA en navidad para evitar la gigantesca calificación de la televisión con la NFL (Football Americano).

