Covid19Hoy: los organizadores de los Juegos Olímpicos discutirán la realización de las justas

En una videoconferencia, los organizadores y directores deportivos de todo el mundo debatirán la continuidad de los eventos programados a partir de julio, mientras que China aumenta las restricciones de la llegada de extranjeros para evitar un repunte en el brote.

Cerca de 170.000 personas se han contagiado con el virus en 148 países del mundo, aunque más de 77.000 ya se recuperaron. Las cifras de mejoría se presentan especialmente en China, con un porcentaje de 90% de recuperación, sin incluir las cifras de ciudad de Wuhan que rondan el 70%, según el medio oficial chino de Xinhua.

A continuación, las actualizaciones sobre el brote en el mundo:

El Comité Olímpico Internacional se reunirá para debatir la realización de los Juegos

A menos de cinco meses de la fecha establecida para los Juegos Olímpicos Tokio 2020, el Comité tendrá una videoconferencia con los organizadores y con los directores de organizaciones deportivas para discutir la situación mundial que se vive por el coronavirus.

Hasta el viernes 13 de marzo, el primer ministro japonés, Shinzo Abe, insistió en que sí se realizarán las justas olímpicas que comenzarían el 24 de julio y el lunes dijo en el parlamento de su país que los Olímpicos podrían representar la victoria sobre la pandemia. De hecho, los organizadores de Tokio 2020 han continuado con el recorrido de la llama olímpica.

Sin embargo, el panorama podría cambiar ahora que los casos han aumentado con varios países africanos presentando sus primeros contagios, y con Europa y América Latina extremando las restricciones de movilidad para contener el brote.

El mayor riesgo para China ahora son los contagios que llegan desde otros países

Desde la semana pasada, el número de pacientes en China ha disminuido drásticamente al pasar de unos 80.000 contagiados a poco menos de 10.000, mientras que los nuevos casos se mantienen en un solo dígito. Por eso, ahora la mayor preocupación de las autoridades son los casos importados. Hasta ahora, se han confirmado que 123 personas que venían de otros países dieron positivo para el virus y el número de casos en todo el mundo ya supera los de China.

Esto llevó a que aumentaran el control que le hacen a los vuelos internacionales. El gobierno de Beijing, por ejemplo, ordenó que a partir del lunes 16 de marzo los viajeros que lleguen a la ciudad tendrán que quedarse dos semanas en los edificios que las autoridades tienen reservados para la cuarentena y tendrán que pagar por su estadía. Algunos podrán autoaislarse en sus propias residencias, pero las autoridades todavía no especifican quiénes lo harían y quiénes deberán ir a las instalaciones oficiales.

El fútbol en Argentina seguirá a puerta cerrada y el presidente pide que sea transmitido por televisión abierta

Horas después de que el presidente argentino Alberto Fernández anunciara estrictas medidas contra el coronavirus, como la prohibición de la llegada de extranjeros y la suspensión de las clases; el mismo mandatario afirmó que no le ve inconveniente a que el fútbol continúe sin que ingresen los hinchas al estadio.

Incluso, sugirió que los partidos se transmitieran por los canales abiertos para entretener a los ciudadanos durante el aislamiento. “Lo que me encantaría es que, por lo menos en este tiempo, le den a los argentinos la posibilidad de ver los partidos de fútbol, no por medio de sistemas codificados sino por la televisión abierta ya que tenemos que quedarnos en casa. Para muchos es un gran divertimento poder ver fútbol”, señaló el mandatario.

República Checa empieza una cuarentena nacional

Ya comenzó el aislamiento obligatorio en el que las personas deberán quedarse en casa y salir solo para lo “imprescindible”, como ir a trabajar, comprar víveres y visitar a los familiares que así lo requieran, según explicó el primer ministro checo, Andrej Babis.

En medio de la cuarentena, las autoridades organizaron clases por televisión para los estudiantes de colegios mientras que sacó a las fuerzas armadas a controlar las fronteras para restringir la entrada de extranjeros no residentes.

Así, República Checa se suma a la lista de otros países que también han decretado cuarentena en todo el territorio, como China, Italia y España. A su vez, aunque los gobiernos de Francia, Dinamarca y Austria no han tomado la misma medida, sí le pidieron a los ciudadanos que no salieran de casa y ordenaron el cierre de los establecimientos que no son indispensables.

Alemania ya limitan el paso en cinco de sus fronteras

Desde este lunes 16 de marzo, las autoridades alemanas están en los pasos fronterizos con Francia, Suiza, Austria, Dinamarca y Luxemburgo limitando el cruce desde y hacia su territorio. Aunque no es un cierre total, solo se permite el paso de los transportadores de carga y de las personas que vivan cerca.

Las fronteras alemanas que sí están cerradas son las de Dinamarca, Polonia y República Checa, luego de que estos países así lo decidieran. Los únicos cruces con Alemania que están funcionando normalmente son las de Bélgica y los Países Bajos.

En Filipinas reaparece un virus que le da a las aves

En el norte de Filipinas reapareció un tipo de gripe aviar en una granja de codornices, que en 2017 ya había afectado diferentes producciones avícolas en la provincia de Nueva Écija. Se trata del H5N6, un virus de la influenza que es altamente infeccioso entre los animales.

Sin embargo, las posibilidades de transmisión a los humanos “son muy escasas”, según Arlene Vytiaco, la portavoz técnica de la gripe aviar en el Departamento de Agricultura de Filipinas. Ella agregó que solo existe una posibilidad remota de infección con los humanos a través de la excreción y la secreción, pero que la tasa de mortalidad está en cero.

Hasta ahora se han matado y enterrado a 12.000 codornices y se han establecido diferentes puntos de control animal para prevenir nuevas infecciones, según el secretario de Agricultura de Filipinas, William Dar.

“La vigilancia alrededor del radio de 1 km y 7 km se llevará a cabo de inmediato para garantizar que la enfermedad no haya progresado alrededor de dicho perímetro”, explicó.

