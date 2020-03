En Francia la epidemia de coronavirus progresa rápidamente

Los casos se duplican cada tres días en todo el país según el director general de salud. El gobierno contempla tomar nuevas medidas para luchar contra la crisis del Covid-19. Mientras se ponen en marcha, se espera realizar la segunda vuelta de los comicios municipales el próximo domingo.

A pesar de las medidas que ha tomado el gobierno para evitar una mayor propagación del Covid-19, estas parecen no ser suficientes. "La situación de la epidemia en Francia es muy preocupante. Se deteriora velozmente, es una epidemia muy rápida. Vemos que el número de casos se duplica cada tres días", declaró Jérôme Salomon, el director general de Salud, en una entrevista a la emisora France Info este lunes 16 de marzo.

Francia no ha optado por el confinamiento total como lo han decretado en Italia y más recientemente España. El Elíseo desmintió que se esté contemplando esa medida a pesar de que parece que una parte de la población no acata que el mensaje de no salir a menos de que sea estrictamente necesario. Por ejemplo, este domingo 15 de marzo, la gente fue a tomar el sol en los parques y a orillas del río Sena en París.

Restricciones en las fronteras europeas

Por su parte, Emmanuel Macron dará una nueva alocución por televisión en la noche de este lunes. A la espera de sus declaraciones, el presidente se reúne a mediodía en consejo de Defensa en el Elíseo. Por la mañana habló por teleconferencia con la presidenta de la Comisión Europea, Úrsula Von der Leyen, la canciller alemana, Angela Merkel, y el presidente del Consejo, Charles Michel. El tema principal: un eventual refuerzo de los controles de las fronteras exteriores al espacio Schengen.

El presidente de Francia aseguró la semana pasada que ante esta crisis sanitaria, la respuesta debía ser europea. Y descartaba hasta entonces el cierre de fronteras, sobre todo a nivel europeo. Sin embargo, ante la rápida evolución de la crisis, Alemania decidió el cierre fronterizo con Francia, Austria, Suiza, Luxemburgo y Dinamarca a partir de este 16 de marzo. Esto significa un tránsito restringido y controles. Sólo se autoriza el transporte de mercancías y el paso de los trabajadores fronterizos.

Comicios municipales en medio de la epidemia

Como era de esperarse en este contexto, la participación fue en caída libre. A pesar de que las autoridades se esforzaron por explicar que en los puestos de votación había fuertes medidas sanitarias, los electores no lo vieron así. El partido de gobierno se llevó de paso una paliza electoral en todo el país. La mayoría de los candidatos que La República en Marcha logró tan solo entre 10 a 15% de los votos.

La abtención llegó a cerca del 56%, un nivel hisóticamente alto. Varios candidatos piden al gobierno aplazar la segunda vuelta prevista el 22 de marzo. El Primer ministro, Édouard Philippe, aseguró que los diferentes partidos políticos, así como un equipo de científicos serán consultados a comienzos de esta semana para lograr un "consenso republicano".

Los operadores turísticos franceses posponen los viajes al exterior

El sector del turismo es uno de más afectados por la epidemia. En un comunicado del sindicato de operadores turísticos (SETO en francés) y de las agencias de viaje publicado este lunes, se informa que todos los viajes al exterior quedan cancelados al menos hasta el 31 de marzo.

Una decisión en vista de la “imposibilidad de asegurar los servicios en la destinación y ante la incertidumbre del regreso”, reza el documento.

En cuanto al sector aéreo, el grupo Air France-KLM indicó también este lunes que reducirá entre el 70 al 90% de su actividad durante los próximos dos meses. En un comunicado el grupo franco-holandés explica que ha tomado varias medidas de tesorería para solventar la situación generada por la crisis sanitaria.

No obstante, el grupo “prevé una trayectoria financiera altamente degradada en relación con las perspectivas presentadas durante la presentación de sus resultados anuales”.

Con AFP

