Uruguay suspenderá vuelos provenientes de Europa

Montevideo (AFP)

El gobierno uruguayo suspenderá “hasta nuevo aviso” la llegada de todos los vuelos provenientes de Europa debido a la epidemia de coronavirus, anunció este domingo el secretario de la presidencia, Álvaro Delgado.

“Esta suspensión tendrá efecto a partir del viernes a las 0 horas”, indicó Delgado en conferencia de prensa, agregando que solo se permitirá regresar a ciudadanos o residentes uruguayos.

“Las aerolíneas podrán embarcar en el país del que provienen solamente pasajeros de nacionalidad o residencia uruguaya. Queremos darle la posibilidad a los connacionales de que puedan regresar al país”, agregó el secretario en la sede presidencial al finalizar una reunión de la Junta Nacional de Emergencias.

El gobierno había decretado el viernes un cierre parcial de fronteras, con cuarentena obligatoria de 14 días para pasajeros provenientes de países de riesgo (España, Italia, Francia, Alemania, China, Corea del Sur, Japón, Singapur e Irán) o sintomáticos.

En la misma conferencia en la Torre Ejecutiva (sede presidencial) este domingo, el ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, anunció los dos primeros casos autóctonos de COVID-19, que se suman a los seis conocidos hasta el sábado.

“Estos dos nuevos casos son autóctonos, no importados. Eso quiere decir que el virus está circulando”, señaló el ministro.

Cinco de los casos están en Montevideo, dos en Salto (norte) y uno en Maldonado (sureste).

Salinas aseguró que los ocho pacientes se encuentran estables: seis en sus domicilios y dos internados en salas comunes. Se informó que hay unas 200 personas en cuarentena.

Uno de los casos confirmados es el del exsenador del Partido Colorado Pedro Bordaberry. "No estuve en China, no estuve en España, no estuve en ningún casamiento así que no sé, se dio", anunció él mismo a través de un video difundido por redes sociales.

"Me siento como si hubiera tenido una gripe un poquito más fuerte, me duelen las piernas, tengo un poquito de fiebre, no mucha y bueno, me dio positivo y no más que eso", aclaró.

Uruguay decidió el sábado la suspensión de clases en todos los centros educativos por 14 días, aunque las autoridades dijeron este domingo que se mantendrá una guardia de docentes.

Este domingo se anunció asimismo el cierre de salas de juegos de azar, se cancelaron carreras de caballos y se suspendieron ceremonias religiosas como misas.

Salinas señaló que se autorizará la reprogramación de intervenciones quirúrgicas no urgentes, “lo que queda vinculado a la capacidad de camas de CTI de cuidados intermedios”.

El gobierno exhortó también a utilizar lo mínimo posible el transporte público.

No obstante, el ministro Salinas llamó a la calma y a “no entrar en pánico”. “En definitiva es una virosis respiratoria alta, no es para minimizarlo, lo estamos realzando, pero no deja de ser lo que es: una virosis respiratoria alta”.

