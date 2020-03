"Pruebas, pruebas", pide la OMS para cada caso sospechoso de coronavirus

"Pruebas, pruebas, pruebas". La Organización Mundial de la Salud (OMS) pidió a todos los países que intensifiquen los programas de detección para frenar la pandemia de Covid-19, que está causando la "mayor crisis de salud mundial de nuestro tiempo". Este 17 de marzo el número de infectados llegó a 190.000.

Ante la "gran crisis de salud global de nuestro tiempo", la Organización Mundial de la Salud (OMS) llamó a realizar "una prueba para cada caso sospechoso" de coronavirus.

El Covid-19 ha matado al menos a 7.063 personas en todo el mundo desde su aparición en diciembre, según un informe compilado por AFP de fuentes oficiales el martes 17 de marzo a las 9 a.m. GMT.

Se han registrado más de 190.000 casos de infección en 145 países y territorios desde el comienzo de la epidemia. Sin embargo, este número de casos diagnosticados solo refleja la realidad de manera imperfecta, con un gran número de países que ahora solo prueban aquellos casos que requieren tratamiento hospitalario.

Los países no están haciendo lo suficiente para rastrear y probar cada posible caso de contaminación, centrándose más en medidas para crear distancia social entre los ciudadanos , criticó el jefe de la organización, Tedros Adhanom Ghebreyesus, el pasado lunes.

"Tenemos un mensaje simple para todos los países: pruebas, pruebas, pruebas", dijo el jefe de la OMS en una conferencia de prensa en Ginebra. Ahora hay "más casos y muertes en el resto del mundo que en China", agregó en una conferencia de prensa.

Un hombre con una máscara protectora camina por la avenida de los Campos Elíseos, cerca del Arco de Triunfo en París, mientras las tiendas y las escuelas permanecen cerradas y los trabajadores deben trabajar desde casa si es posible, parte de las últimas medidas gubernamentales francesas contra la enfermedad por el coronavirus. © Gonzalo Fuentes / Reuters

A pesar de la rápida escalada de medidas que incluyen el cierre de escuelas y la cancelación de eventos, los esfuerzos hasta ahora han sido insuficientes para aumentar las pruebas, aislar nuevos casos y rastrear sus contactos sociales, denunció Tedros Adhanom Ghebreyesus, llamando a estas medidas para ser "la columna vertebral de la respuesta Covid-19".

"No puedes combatir un incendio con los ojos vendados"

La OMS advirtió que los países no podrán combatir la pandemia si no saben quién está infectado y quién no. "No se puede combatir un incendio con los ojos vendados", dijo el líder del ente de la ONU.

Tedros Adhanom también destacó los riesgos de permitir que los pacientes con síntomas leves de coronavirus se vayan a casa, en lugar de ser hospitalizados o crear nuevas instalaciones médicas.

"El tratamiento de las personas infectadas en el hogar puede poner en riesgo a otras personas", dijo.

Las personas que cuidan a otros en casa también deben usar máscaras y lavarse las manos después de cada contacto con sus seres queridos. Los médicos deben dormir en una habitación separada y usar un baño separado, recomienda la OMS.

148 muertos en Francia

China (excluyendo los territorios de Hong Kong y Macao), donde estalló la epidemia a fines de diciembre, registró un total de 80.881 casos, incluidas 3.226 muertes y 68.869 curas. Se anunciaron 21 nuevos casos y 13 nuevas muertes entre el lunes y el martes.

En otras partes del mundo, hubo hasta el martes a las 9 am GMT un total de 3.837 muertes por 99.215 casos.

Los países más afectados después de China son Italia con 2.158 muertes con 27.980 casos, Irán con 853 muertes (14.991 casos), España con 309 muertes (9.191 casos) y Francia con 148 muertos (6.633 casos).

Asia totalizó el martes a las 9 a.m. GMT 92.601 casos (3.360 muertes), Europa 63.941 casos (2.738 muertes), Oriente Medio 16.594 casos (869 muertes), Estados Unidos y Canadá 5.085 casos (73 muertes), América Latina y el Caribe 990 casos (8 muertes), Oceanía 450 casos (5 muertes) y África 435 casos (10 muertes).

Esta evaluación se llevó a cabo utilizando datos recopilados por las oficinas de AFP de las autoridades nacionales competentes e información de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

