París trata de mantener la rutina en medio del confinamiento

Este jueves, la Asamblea Nacional retomó sus sesiones bajo estrictas medidas sanitarias mientras las familias tratan de acoplarse al confinamiento. Las autoridades sanitarias creen que esta medida va a tener que prolongarse más allá de los quince días previstos hasta el momento.

Tercer día de confinamiento. El sol brilla en un París de calles desiertas y ventanas abiertas. En las horas de la mañana es cuando más franceses salen a hacer compras de alimentos, con su justificativo en mano para evitar una multa de entre 135 a 375 euros.

En una calle peatonal al sur de la capital, los comercios de víveres están abiertos, pareciera un día normal en los albores de la primavera. O casi. En una de las panaderías colocaron un aviso en donde piden solo dos clientes dentro del local a la vez. Los clientes cumplen la regla. En la quesería, un letrero pide a los clientes mantener la distancia de 1 metro entre ellos y entre los vendedores.

Hay al menos tres locales de ventas de frutas y verduras. Dos de ellos atendidos por ciudadanos de origen chino. Las cajeras llevan tapabocas, la gente entra a comprar tranquilamente.

El emblemático Arco de Triunfo de París, la capital francesa, estaba desierto debido a la cuarentena impuesta para evitar la propagación del coronavirus en una imagen del 18 de marzo. © Benoit Tessier

Padres inventivos para sobrellevar el confinamiento

Las familias poco a poco tratan de adaptarse a quedarse en casa. No es fácil y menos cuando se tienen niños. Para eso hay que ser inventivos. Emilia vive con su esposo Francisco y Camila, su hija de 5 años en París*.

Mientras el sol entra por la ventana, mamá e hija extienden un par de toallas en la sala de la casa como si estuvieran en la playa. Camila ha traído pepinillos para hacer un minipicnic. Cuando la idea de la playa imaginada se agota, el baile sirve para pasar el tiempo. La pequeña se divierte descubriendo bailes como La Macarena y Gangnam Style.

Para poder sobrellevar el confinamiento, la familia ha decido mantener los horarios como si fuera un día normal. "Nos levantamos, nos bañamos y nos vestimos como si Camila tuviera que ir al colegio", explica Emilia en entrevista telefónica a France 24, con las carcajadas de la niña de fondo. Los profesores han enviado por correo electrónico el trabajo para la semana, de esta manera los niños se mantienen ocupados y se continúa el seguimiento escolar.

Francisco y Emilia establecieron horarios de trabajo, adecuando una oficina en una de las habitaciones. Él trabaja a distancia por la mañana, mientras ella se encarga de la niña y viceversa. Emilia también ha podido adaptar su trabajo a la situación. Ella dicta clases de francés a inmigrantes. Muchos de ellos no cuentan con un computador pero sí con un smartphone. De ahí, que ella optara por crear un grupo de estudio por WhastApp con sus alumnos. Así les envía material de estudio y audios. "Entre las 2 pm y 3:30 pm, nuestra hora de clase, me pongo a su disposición", explicó.

Mantener una rutina para que los niños se sientan seguros

A pesar de que la vida pública está reducida al mínimo, lo importante ha sido no perder el contacto gracias al teléfono y a Internet. "Entre amigos con hijos nos compartimos links de podcasts y programas educativos infantiles". Aunque la escuela de Camila no dio ningún tipo de instrucciones a los padres de cómo hablarles a los niños de lo que está sucediendo, para esta pareja lo importante es mantener un ritmo de vida en familia. "La rutina permite que los niños no se pierdan y se sientan más seguros", agregó Emilia.

Ella es consciente de que están en una situación económica privilegiada. Ambos padres pueden ocuparse de Camila, dedicarle tiempo. Otra parte fundamental es que la niña no pierda el contacto con sus amigas. Así que una vez al día se comunica con ellas por videollamada para "mantener la amistad, la normalidad", agregó Emilia.

Las autoridades hacen un llamado de atención a los parisinos

Este jueves 19 de marzo, las autoridades llamaron al orden a los parisinos. Según un comunicado de la prefectura de policía, aunque la gran mayoría de los ciudadanos cumple a cabalidad con las medidas de confinamiento y de distanciamiento social, una parte no lo está haciendo. Tanto "Anne Hidalgo, alcaldesa de Paris, como Didier Lallement, prefecto de policía, hacen una llamado solemne a los parisinos para limitar sus desplazamientos privados a lo estrictamente necesario".

Todo indica que la posibilidad dentro del confinamiento de poder hacer deporte en solitario y alrededor de sus domicilios ha sido tomada a la ligera. Según el comunicado, algunos sitios de la capital siguen siendo muy frecuentados como a orillas del Sena, el Champs-de-Mars, aledaño a la Torre Eiffel, los Inválidos y los bosques de Vincennes y de Boulogne.

La maire de Paris et le préfet de Police appellent à la responsabilité et au civisme des Parisiens. pic.twitter.com/3YnxhRyKx6 — Préfecture de Police (@prefpolice) March 19, 2020

Por esta razón las autoridades van a hacer un control estricto de los desplazamientos en particular en esas zonas. Hidalgo y Lallement también piden a la ciudadanía "mayor civismo y mesura", indicando que la capital no va "a sufrir de desabastecimiento".

La situación también está bajo vigilancia en las plazas de mercado muy concurridas a pesar del confinamiento y de las medidas impuestas. Por esta razón "la estricta aplicación de estas instrucciones será objeto de evaluación de aquí al 20 de marzo".

En caso de que los parisinos no atiendan el llamado de las autoridades, el prefecto de policía tomará todas las disposiciones "para prohibir el acceso a los lugares de mayor frecuentación", indicó el comunicado.

Sesión de los diputados bajo estrictas medidas sanitarias

La Asamblea Nacional retomó actividades, pero no ha escapado del Covid-19. Hasta ahora, 18 diputados están enfermos con coronavirus además de cuatro miembros del personal, dos asistentes parlamentarios y dos personas externas. Son 26 casos en total.

La sesión de este jueves comenzó temprano, sobre las nueve de la mañana. El hemiciclo, como se le conoce a la sala plenaria del parlamento, estaba casi vacío: solo 24 de los 577 asientos fueron ocupados.

Dans ces périodes de crise, nous allons voir ce que l’humanité a de plus beau et aussi peut-être ce qu’elle a de plus sombre. #COVID19 pic.twitter.com/mrCrtcEqnu — Edouard Philippe (@EPhilippePM) March 19, 2020

Entre los asistentes estaban tres diputados por partido, el primer ministro Edouard Philippe, un puñado de ministros y Richard Ferrand, presidente de la Asamblea. Una asistencia reducida al mínimo como precaución por la epidemia, respeto de la distancia barrera y limpieza de los micrófonos después de cada intervención.

Philippe dijo en su intervención que de esta epidemia saldrá a relucir "lo más bello que tiene la humanidad y también su lado más oscuro". El primer ministro se mostró indignado por el tráfico de tapabocas, un elemento de protección que se ha vuelto escaso a pesar de que su venta ahora solo se puede hacer bajo fórmula médica.

El parlamento se reúne jueves y viernes para estudiar los proyectos de ley depositados por el gobierno nacional. De esta manera se le da un marco jurídico a las medidas tomadas durante el "estado de urgencia sanitaria" decretado este miércoles al cabo del consejo de ministros en el Elíseo.

Mientras, la epidemia continúa su rápido avance y las urgencias de algunos hospitales están al borde de saturación. En entrevista radial a France Info, la directora de Salud Pública afirmó que "una prolongación del confinamiento colectivo será necesario" en Francia. La medida por ahora es por quince días.

* Los nombres fueron cambiados para proteger la privacidad de los entrevistados

