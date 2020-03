COI considera "prematuro" posponer Tokio-2020 pero estudia "diferentes escenarios"

Anuncios Lee mas

Washington (AFP)

El presidente del Comité Olímpico Internacional, Thomas Bach, dijo este jueves que sería "prematuro" en este momento posponer los Juegos de Tokio (24 julio-9 agosto) aunque admitió que el COI está "considerando diferentes escenarios" frente al impacto global de la pandemia del COVID-19.

"Para nosotros (un aplazamiento) no sería responsable hoy y sería prematuro entrar en especulaciones y tomar una decisión cuando no tenemos ninguna recomendación de nuestro grupo de trabajo", dijo Bach en una entrevista con el The New York Times (NYT), en la que se mostró contrario a una cancelación del evento.

"No sabemos cuál será la situación. Por supuesto, estamos considerando diferentes escenarios, pero somos contrarios a muchas otras organizaciones deportivas o ligas profesionales en el sentido de que estamos a cuatro meses y medio de los Juegos", declaró el máximo representante del olimpismo.

El COI mantiene su compromiso de celebrar los Juegos pese a que prácticamente todo el deporte mundial está paralizado por la propagación del COVID-19 en todos los continentes, aunque ha recalcado que actuará en función de su propio grupo de trabajo para este tema y de las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Muchos atletas ya han manifestado su preocupación porque las medidas decretadas en sus países les impiden prepararse adecuadamente.

- Superar la incertidumbre -

El martes, el COI había estimado "no necesario tomar decisiones radicales", en un día en el que la Eurocopa y la Copa América de fútbol se postergaron de 2020 a 2021.

Las especulaciones vienen creciendo sobre el futuro de Tokio-2020 después de que la pandemia del nuevo coronavirus forzara la suspensión o cancelación de la mayoría de ligas y torneos deportivos a nivel global y paralizara la actividad de países enteros y provocara el cierre de fronteras.

Los eventos de clasificación olímpicos están entre los campeonatos afectados y un 43% de las plazas para atletas de los Juegos todavía no han sido otorgadas.

No obstante, Bach dijo que la situación todavía es demasiado incierta para tomar una decisión respecto a Tokio.

"Lo que hace a esta crisis tan única y tan difícil de superar es la incertidumbre. Nadie hoy puede decir cuál serán los acontecimientos mañana, cuáles serán en un mes, por no hablar de los de dentro de cuatro meses", argumentó.

"Por lo tanto, no sería responsable en modo alguno establecer una fecha o tomar una decisión ahora mismo, que se basaría en la especulación sobre los futuros acontecimientos", opinó.

- Un COI solvento -

Atletas criticaron los consejos que dio el COI esta semana de que continúen entrenando "lo mejor que puedan", con la campeona olímpica de salto con pértiga Katerina Stefanidi acusando al organismo de, afirmó, "ponernos en peligro".

Bach señaló al NYT que las consideraciones de salud eran "lo primero y más importante", afirmando que "la decisión del COI no estará determinada por ningún interés financiero".

"Para nosotros, aunque no sabemos cuán largo será este túnel, nos gustaría que la llama olímpica fuera una luz al final del túnel", afirmó.

A pesar de tener la esperanza de comenzar los Juegos a tiempo, Bach también dijo que las políticas de gestión de riesgos y los seguros del COI "harán posible que continuemos con nuestras operaciones y organizar futuros Juegos Olímpicos".

"El COI no tiene problemas de liquidez", subrayó al ser preguntado sobre la eventualidad de no poder contar con los pagos por derechos de emisión en julio.

© 2020 AFP