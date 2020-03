EE. UU.: 38% de los hospitalizados por Covid-19 son adultos jóvenes

El Centro para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos desmitifica que solo los adultos mayores sufren grandes afectaciones por el Covid-19 y revela que los adultos jóvenes padecen la enfermedad en igual proporción.

Es la pandemia global más grave de los últimos tiempos y recientes estudios indican que todavía falta mucho por entenderla del todo.

Al principio, se dijo que el Covid-19 se ensañaba casi exclusivamente contra la población de mayor de 70 años y con enfermedades crónicas previas, pero investigaciones en Estados Unidos y Europa muestran ahora otra cosa.

La nueva información obtenida por el Centro de Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos revela que la tendencia, que fue delineada en China, no es del todo correcta. Si bien los ancianos siguen siendo la población más afectada, en el país norteamericano por lo menos el 38% de los pacientes que han tenido que ser hospitalizados por el virus fueron adultos menores de 55 años.

#Covid19Hoy - El mundo sigue en alerta máxima por la expansión del virus, que ya ha llegado a todas las regiones del globo con distintas intensidades ►►► https://t.co/hP5VAyzfbD pic.twitter.com/p3JYDasbMD — FRANCE 24 Español (@France24_es) March 20, 2020

La información de la entidad pública especializada fue recogida entre el 12 de febrero y el 16 de marzo y resuena con investigaciones adelantadas en Europa. El ministro de Salud de Francia, Jérome Salomon, confirmó que la mitad de los pacientes internados solo en las unidades de París eran menores de 65 años. En Países Bajos, la mitad de los pacientes son menores de 50 años.

Deborah Birx, alta funcionaria de la Casa Blanca, dijo días atrás “hay reportes preocupantes que vienen de Francia e Italia que indican que también los jóvenes se están enfermando de gravedad, incluso tienen que ser internados en las unidades de Cuidados Intensivos”.

Hasta ahora la población que parece más a salvo son los niños. Un estudio de Pedriatrics que revisó más de 2.000 infecciones en China explicó que el 90% de los niños que fueron contagiados no tuvieron síntomas o fueron leves.

La funcionaria cree que el aumento de afectados entre los adultos jóvenes se debe a que no siguen las recomendaciones para evitar exponerse al virus. Y además son descuidados en las medidas preventivas para contener la pandemia, “usted tiene el potencial de contagiar a alguien que no sabía que tenía una condición y eso puede terminar en un resultado desastroso”, concluyó.

Un estudiante que usa una máscara, porque su tratamiento contra el cáncer lo ha dejado inmunodeprimido y vulnerable a enfermedades como el coronavirus, camina por el patio de la Universidad de Harvard, luego de que la escuela pidiera a sus estudiantes que no regresaran al campus después de las vacaciones de primavera © Brian Snyder \ Reuters

“Las víctimas no van a ser solo los ancianos. Pueden llegar a ser las personas mayores de 20 años en adelante”

Del informe se desprenden varias conclusiones que pueden cambiar la narrativa sobre el coronavirus y las medidas de los gobiernos para detener su propagación.

El estudio señala que, de la muestra representativa estudiada, los pacientes que por la gravedad de los síntomas tuvieron que ser hospitalizados fueron en un 9 % mayores de 85 años; 26 % entre 65 y 84 años; 17 % entre 55 y 64 años; el 18 % entre 45 y 54 años y el 20 % entre los jóvenes de edades entre 20 y 44 años.

Así se comporta el promedio de hospitalizaciones por coronavirus en Estados Unidos hasta el 20 de marzo. © France 24

La proporción es ligeramente distinta entre las víctimas fatales del Covid-19 del muestreo estudiado por la institución. El 46% de las muertes fueron adultos entre los 65 y 84 años; el 34 % mayores de 85 años y el 20% adultos entre los 20 y los 64 años. No hay muertes reportadas entre menores de 19 años.

La principal conclusión del informe señala que, si bien más del 80 % de las muertes sucede entre la población mayor de 65 años, el Covid-19 puede causar la muerte de adultos jóvenes de cualquier edad o por lo menos obligarlos a requerir hospitalización o cuidados intensivos.

Stephen S. Morse, profesor de Epidemiología de la Universidad de Columbia, dijo al diario The New York Times: que las víctimas “no van a ser solo los ancianos. Pueden llegar a ser las personas mayores de 20 años en adelante, ellos tienen que cuidarse, aún si creen que son jóvenes y saludables”.

Con 'The New York Times', 'The Washington Post' y el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades

