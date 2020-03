COVID-19: organizaciones sociales colombianas se movilizan para ayudar a los más vulnerables

View this post on Instagram

¡A menos de 12 horas de iniciar el simulacro, compartimos con alegria que cads vez somos más! Más voluntarios, más donaciones , más familias, más entregas, más mercados , más beneficiarios pero sobre todo MÁS SOLIDARIDAD Y EMPATÍA. Sabemos que este reto apenas comienza, y así mismo nuestro compromiso por llegar a todas estas familias y ser un canal para que nos unamos como seres humanos. INFINITAS GRACIAS. #ConviteQuerendon #PereiraQuerendona #Pereira #Dosquebradas #COVID19 #PereiraSolidaria #DosquebradasSolidaria