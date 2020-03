Los remedios caseros que sobresalen alrededor del mundo para combatir el Covid-19

Mientras la comunidad científica trabaja a toda máquina para encontrar una vacuna contra el Covid-19, remedios como la orina de vaca en la India o los tradicionales menjurjes de hoja de coca bolivianos recobran fuerza en un intento por vencer al virus, aunque estos métodos no estén avalados por la ciencia.

No solo tapabocas, guantes y gel antibacterial escasean en las tiendas de víveres alrededor del mundo. En el mercado de Atikilt Tera en Addis Abeba, capital de Etipía, el ajo, el limón y el jengibre, se vuelven bienes tan preciados como las botellas de alcohol etílico en tiempos de coronavirus.

Estos tres ingredientes en furor componen la tradicional bebida Dawa, que significa 'medicina' en la lengua suajili, pues se cree que ayuda a estimular el sistema inmunológico e incluso a curar los resfriados en el país.

Aunque no ha sido avalada por la ciencia, comparte un lugar tan respetado como los medicamentos de laboratorio en esta región de creencias profundas. "A menudo lo uso para recuperarme de la gripe y también me ayudará a luchar contra el coronavirus", dijo un cliente en el café Bayu Worku de Addis Abeba, mientras bebía su brillante taza de té Dawa amarillo junto con un amigo.

Pero en momentos de emergencia, los comerciantes aprovechan para disparar sus precios en un mercado abarrotado de personas que llenan sus canastas en medio de la pandemia. "No me importa gastar aún más porque es para mi salud", dijo Awol Mohammed mientras compraba ajo y limones.

Los activistas indonesios que combaten al Covid-19 con la famoso "Jamu"

La extendida creencia en los poderes curativos de la naturaleza es una herencia de la historia, que permanece en la memoria colectiva de algunas comunidades.

En Indonesia, Los activistas Angus Widanarko, de 39 años y su esposa, Vieda Nawangsari, de 34, tomaron la iniciativa de crear "jamu", una bebida que tiene fama de por disminuir la presión arterial, la inflamación y fortalecer el sistema inmunológico. Para crearla hay que mezclar jengibre, cúrcuma, tamarindo y azúcar antes de hervirlos con un poco de agua.

Activistas vendiendo un remedio natural contra el Covid-19 en Sukoharjo, Indonesia, el 8 de marzo de 2020. © Reuters

"Este Jamu es bueno y yo también lo bebo y es bueno. Mi cuerpo se siente saludable, no vago como si no quisiera hacer nada, incluso puedo comer mucho", relata un consumidor.

La pareja se viste de superhéroes y sale al centro de la ciudad de Sukorhajo para realizar lo que reconoce como una acción social. Se trata "una fuerte resistencia corporal con hierbas para vencer varios tipos de virus, incluido el coronavirus", expresaron.

¿Orina de vaca para el mal de coronavirus?

La vaca, aparece en el centro del nuevo menjurje contra el Covid-19 en el país asiático. Un grupo hindú organizó una fiesta para beber orina de este animal considerado sagrado en el país, ya que creen que el líquido eliminado por las vacas tiene propiedades medicinales que pueden vencer al Covid-19.

"Las cinco cosas que se originan de la vaca son la orina de vaca, su estiércol, mantequilla clarificada, cuajada y leche. Son muy beneficiosas para el cuerpo, especialmente la orina de vaca, que tiene 18 elementos nutritivos", dijo un asistente a la reunión, que se realiza sin mayores controles en medio de la pandemia.

Un gupo en Nueva Delhi, India, promueve la orina de vaca como remedio contra el nuevo coronavirus, el 14 de marzo de 2020. © R

Pero es aquí donde la ciencia y la fe se encuentran en un punto ciego. Mientras el cardiólogo y expresidente de la Asociación Médica India, Kk Aggarwal, sostiene que "cada persona, cuando está en pánico, comenzará a buscar alternativas. Pero en este momento, no hay evidencia. no hay evidencia científica. No están aprobados ninguno de ellos".

A lo que Chakrapani Maharaj, que lideró la reunión, responde: "mira, la ciencia no tiene una cura para eso. Entonces, ¿cómo se hará? Así que este es nuestro camino, te estamos diciendo nuestro camino. Al final, esto curará el coronavirus".

Los indígenas se refugian en lo natural ante el avance del virus en Bolivia

Mientras la gran mayoría de la sociedad se refugia en sus casas en medio de la cuarentena que decretó el Gobierno interino, las comunidades autóctonas recurren a sus saberes antiquísimos para blindarse ante el virus: la milagrosa hoja de coca, el eucalipto y las hierbas.

A falta de evidencia científica que pruebe su efectividad contra el Covid-19, los médicos advirtieron a sus pacientes que no dependan de estos remedios. Pero esta semana, el Senado aprobó una moción para promover el uso de la medicina tradicional, para prevenir la enfermedad.

Se ofrecen hojas de coca en un mercado en La Paz, Bolivia el 21 de marzo de 2020. © Reuters

"Tenemos una inmensa variedad de plantas medicinales de diferentes categorías ecológicas. El mensaje que queremos transmitir es que la población boliviana retome el consumo (de medicina tradicional) nuevamente porque esto fortalece el sistema inmunológico y previene contra una variedad de enfermedades, especialmente el coronavirus", expresó Felipe Quilla, ministro adjunto de Medicina Tradicional.

En Irán, las cosas no son distintas. Además de usarse los remedios de antaño que incluyen jengibre, ginseng, tomillo y clavos de olor, existe el “anbar nesa” hechos de heces de burra que se queman para inhalar el humo que se despide de allí.

A pesar de que la comunidad científica no aprueba en rigor estos remedios, la fe ciega de consumidores y productores mantienen vivos estos productos en mercados, tiendas y calles atestadas que en tiempos de pandemia, se venden como pan recién horneado.

Con EFE y Reuters

