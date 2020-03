Muere Albert Uderzo, cocreador de la serie cómic 'Astérix y Obélix'

View this post on Instagram

Les équipes du Parc Astérix adressent leurs plus sincères condoléances à la famille d’Albert Uderzo. Albert Uderzo était, avec René Goscinny, à l’origine du Parc Astérix. Il était toujours impliqué et présent sur l’ensemble de nos projets et il restera dans les mémoires de chacun d’entre nous.