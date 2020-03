Coronavirus: Lebron James dice que el descanso por parón de NBA no le favorece

Anuncios Lee mas

Los Angeles (AFP)

La estrella de Los Angeles Lakers, Lebron James, contradijo este jueves a quienes creen que este periodo de descanso forzado por la suspensión de la NBA le beneficia por su edad.

"Hay una narrativa que no me gusta que dice: 'Bueno, ahora los chicos están descansando mucho", dijo James en una aparición en el podcast Road Trippin. "O también: 'Como Lebron tiene 35 años, y tiene tantos minutos en su cuerpo, ahora está descansando tanto".

"En realidad es lo contrario para mí porque mi cuerpo, cuando dejamos de jugar, me pregunta: '¿Qué demonios estás haciendo?", explicó.

Según el alero, cuando el 11 de marzo se suspendió la temporada por la pandemia de COVID-19 su cuerpo estaba comenzando a tener el nivel y ritmo adecuado de cara a los playoffs, que estaban programados para comenzar el 18 de abril.

"Me sentía como si estuviera llegando a la tercera base, estando listo para la postemporada (...) Así que el factor de descanso, creo que es un poco exagerado", zanjó 'King James'.

Sobre un eventual retorno a las pistas en esta campaña, el '23' de los Lakers prevé que se requerirá de algún tipo de periodo de preparación y un final reducido de la temporada regular antes de arrancar las eliminatorias de playoffs.

"Una cosa que no puedes hacer es ir directamente a los playoffs (...) Porque desacredita los más de 60 partidos que los chicos han luchado por su posición", dijo la figura de los Lakers, que en el momento de la suspensión lideraban la Conferencia Oeste.

Otra decisión que está todavía en el aire es si los juegos se retomarían con o sin público en las gradas. Antes de la suspensión, James se mostró contundemente en contra de jugar sin aficionados, una postura que reiteró durante la charla en el podcast.

"¿Qué es la palabra 'deporte' sin 'aficionado'? (...) No hay emoción. No hay llanto. No hay alegría", sostuvo James.

"Esto es lo que también saca a relucir el lado competitivo de los jugadores, para saber que vas a ir jugar fuera en un ambiente hostil y que estás jugando contra ese oponente que tienes delante, sí, pero también quieres patear el culo de los aficionados", afirmó.

James señaló que un regreso a la competición sin aficionados sería como partidos de entrenamiento con mayor nivel de dificultad.

"Me encantaría volver a la pista (...) Simplemente no sé cómo nos podemos imaginar un evento deportivo sin seguidores. Es una dinámica extraña", opinó.

Lebron, que quiere alzar este año su cuarto título de la NBA para dedicárselo al fallecido Kobe Bryant, dijo que se sigue entrenando de cara a una vuelta a la pista en esta temporada.

© 2020 AFP