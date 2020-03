El colombiano Gaviria sale del hospital tras su coronavirus

Anuncios Lee mas

París (AFP)

El colombiano Fernando Gaviria, positivo al coronavirus desde finales de febrero, salió del hospital en Emiratos tras haber permanecido ingresado casi cuatro semanas.

Gaviria "está restablecido y puede volver a casa", anunció su formación UAE Emirates respecto a su corredor más conocido, uno de los primeros deportistas en haber contraído el Covid-19.

Un día antes, su compañero argentino Maximilian Richeze había dejado también el hospital tras haber estado un período parecido.

Ambos formaban parte del pequeño grupo, de alrededor de media docena de personas (ciclistas y miembros del equipo técnico de los equipos), diagnosticados positivos con ocasión de la Vuelta a Emiratos, el UAE Tour, en el que las dos últimas etapas programadas el 28 y el 29 de febrero fueron anuladas.

Según varios testigos participantes en el UAE Tour, Gaviria había sido trasladado a un hospital el 29 de febrero.

"Agradecer a todo el equipo sanitario que se ha ocupado de mí en los Emiratos Áabes por su excelente trabajo y dedicación, y a todos aquellos que me han apoyado durante este periodo de convalecencia y recuperación. Los últimos tests que me han realizado han resultado negativos y los médicos me han dado el alta hospitalaria", anunció el ciclista en su cuenta de Instagram.

"Me enfoco ahora en poder volver a casa y reunirme con los míos. Espero y deseo que esta situación extraordinaria pase pronto para poder volver a la normalidad. Un abrazo a todos, Fernando", concluye, que a sus 25 años, cuenta con 43 victorias en su palmarés, entre ellas dos etapas del Tour y cinco del Giro.

