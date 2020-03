Un médico de Nueva York se prepara para lo peor

Anuncios Lee mas

Nueva York (AFP)

Shamit Patel, un médico internista en la primera línea de batalla contra el coronavirus en Nueva York, uno de los epicentros mundiales de la pandemia, se prepara mentalmente para lo peor en los próximos días.

Cerca del 90% de los pacientes que el Dr. Patel atiende en Beth Israel, uno de los hospitales de Mt. Sinai en Manhattan, tienen covid-19, la enfermedad del contagioso nuevo coronavirus que ha provocado la muerte de al menos 790 personas en la ciudad de Nueva York.

"El peor escenario es lo que está sucediendo en Italia, donde estás abrumado por la cantidad de pacientes y no tienes equipamiento. Es algo que esperamos no ver aquí" pero "mentalmente me estoy preparando", dijo el médico de 46 años en una videoconferencia con la AFP.

- A toda máquina, ¿pero por cuánto tiempo? -

"Al ritmo que estoy viendo, el pico podría llegar al final de esta semana o la que viene", estimó.

Aunque el estado está en una carrera contrarreloj para aumentar sus equipamientos médicos y capacidad hospitalaria, según el gobierno estatal el déficit de camas de hospital y respiradores aún ronda los miles.

"La semana pasada el porcentaje de pacientes con coronavirus que llegaban al hospital pasó de 50% a 75%, y ahora ya son 85-90%" del total, contó Patel.

El hospital está preparado para enfrentar la crisis, confió, aunque "está casi lleno" de enfermos de covid-19.

La ola de pacientes en Beth Israel ilustra lo que sucede en Nueva York, donde los casos confirmados de coronavirus pasaron de 463 hace dos semanas a más de 36.000 el martes.

Quizás tenga que ver "el doble o triple de pacientes", anticipó Patel. "Realmente no puedes atender a mucho más del triple de pacientes que ves cada día y suministrar un tratamiento efectivo".

Le preocupa especialmente que no haya suficientes respiradores en cuidados intensivos. "Entonces hay que empezar a escoger" quién es conectado y quién no, indicó.

- El desafío: saber qué funciona -

"El mayor desafío es tratar de descifrar exactamente qué funciona" como tratamiento y hallar una manera de evitar que el paciente entre en síndrome de dificultad respiratoria aguda (SDRA), dijo.

"Esta enfermedad no discrimina" y "puede afectar a cualquiera y causar daño pulmonar a una persona joven o anciana", señaló este médico que mantiene la calma pese a la incesante multiplicación de casos.

Destacó que apenas tiene dos semanas de experiencia con el nuevo coronavirus, por lo cual trabaja de cierta manera un poco a ciegas.

"Es estresante para mí saber que he visto un número pequeño de pacientes, pero esto no significa que haya visto todo porque cada caso es distinto". "Incluso los médicos de China, Corea del Sur o Italia lo han visto quizás un mes más que yo, o dos meses, pero no han visto miles de pacientes y no llevan esa base de datos en su cerebro".

"Estamos tratando de reunir toda esa información y decir 'esto funciona, esto no' (...) Estamos tratando a los pacientes como creemos que deben ser tratados en base a un par de estudios que no son ideales", indicó.

- El miedo en casa -

Uno de los mayores temores del doctor Patel es infectar a su padre de 80 años, que padece Parkinson, o a su tía, que tiene cáncer.

Ambos viven actualmente con el médico en el corazón de Manhattan porque precisan su ayuda.

"Eso es probablemente lo que más me preocupa (...) No quiero regresar a casa y contagiarlos porque creo que no andarían nada bien", dijo.

Contó que respeta las reglas básicas de precaución. "Me mantengo a una distancia de dos metros, casi todo el tiempo me quedo en mi habitación y chequeo periódicamente si están bien. Limpiamos todo con paños desinfectantes".

Pero la ansiedad y la preocupación están siempre presentes en casa o en el trabajo para Patel y sus colegas, que como dijo el gobernador Andrew Cuomo, corren una maratón.

"Si hay un pico (del virus) y luego baja, podemos aguantar un tiempo", sostuvo el médico. "Pero todos trabajando al máximo durante meses es algo difícil de sostener".

"Será una batalla larga y dura", aseguró.

