Egan Bernal: "Sería grave para el ciclismo no celebrar las tres grandes"

El ciclista colombiano, primer latinoamericano que consiguió el título del Tour de Francia en 2019, aseguró mientras guarda la cuarentena en su país que "sería grave para el ciclismo" que no se pudieran celebrar las tres grandes pruebas por etapas.

El mundo deportivo está en vilo por la suspensión de todo su nutrido calendario a causa del brote del coronavirus en más de 180 países. El ciclismo de ruta fue uno de los deportes particularmente golpeados, pues el Giro de Italia, previsto para el mes de mayo, se suspendió por primera vez desde el período de la Segunda Guerra Mundial, y está en duda el Tour de Francia, donde Egan Bernal defendería su título.

El ciclista colombiano, de 23 años, que milita en el Team Ineos, explicó que lo que ocurra con estas carreras, así como la Vuelta a España, programada para septiembre, dependerá "muchísimo de cómo vaya el tema del coronavirus", pero que para el ciclismo, "si no corremos las tres grandes será algo muy grave", aseveró.

"No sabemos cuánto vamos a estar en cuarentena, pero en algún momento acabará. El mundo se detiene ahora pero debe volver a girar, y el deporte también", señaló el pedalista en sus redes sociales. "Muchos patrocinadores invierten dinero y se ven afectados, no creo que estén contentos si pagan y no se corren las grandes carreras. Pero si no se puede correr porque no mejora, no hay nada qué hacer. Espero por el bien del ciclismo que se disputen".

Por otra parte, el campeón colombiano, ganador del premio prestigioso Laureus al deportista revelación de 2019, se pronunció sobre el aplazamiento de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, donde iba a formar parte de la delegación colombiana. "Creo que es lo mejor. Si se hacían los Juegos no todos iban a llegar a su nivel. Este parón nos afecta a todos", dijo Bernal.

Y es que lo que más preocupa a los deportistas de alto rendimiento es justamente conservar el estado de forma físico y mental, pues en medio de la cuarentena obligatoria la preparación no es la misma. "Para el Tour de Francia, si lo hacen en julio, muchos ciclistas darán sorpresas, porque algún favorito puede fallar, porque la preparación no es la misma", señaló el ciclista colombiano.

Refiriéndose específicamente a su preparación física, Bernal dijo que se entrenó bien para disputar la París-Niza, carrera en la que a la postre ni él ni su equipo, el Team Ineos, participaron por guardar el luto por la muerte de Nicolas Portal, que murió sorpresivamente a los 40 años por un paro cardíaco el pasado 3 de marzo.

Pese a esto, y luego a la cancelación de varias clásicas de una semana y de un día por el brote del coronavirus, Bernal afirma que "tenía un pico de forma, pero luego llegué a Colombia y comenzamos a hacer rodillo por la cuarentena, pero con mi entrenador decidimos que lo mejor era descansar (...) Ahora hago rodillo una hora u hora y media y cuando volvamos a la carretera potenciaré bien el fondo para que pueda llegar bien al Tour de Francia si se llega a hacer".

Sobre la posibilidad de que se haga el Tour sin público, algo que varios han rechazado, como por ejemplo Julian Alaphillipe, ciclista francés que fue la gran revelación de la edición 2019 en la que Bernal se consagró a la postre campeón, el colombiano no mostró mayor preocupación.

En cuanto a la crisis global por la pandemia del coronavirus, Bernal dejó claro que "no es algo que le afecte solo a los ricos, todos nos estamos viendo afectados, hay que permanecer tranquilos. En algún momento el Gobierno y el mundo encontrarán la forma de que podamos salir. Es algo muy serio, debemos estar juiciosos cuidándonos", concluyó.

