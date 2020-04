Ecuador: 57.000 policías se mantienen activos para vigilar el toque de queda por Covid-19

En medio de las acciones para intentar contener la propagación del brote, son miles los oficiales que, como Wilson Ayala, se mantienen en servicio con el objetivo de garantizar la seguridad en el país.

Wilson Alfonso Ayala Montes de Oca es suboficial segundo de la Policía. Lleva 29 años de servicio profesional. Ha pasado tanto por unidades élite como tácticas. Su especialidad es la poligrafía. Y, antes de unirse al contingente de oficiales que mantienen el orden en las calles durante el toque de queda que rige en Ecuador, dirigía las evaluaciones poligráficas a nivel nacional, desde una oficina que decidió cambiar para apoyar a sus compañeros en las carreteras.

"Por esta misma situación he dejado la computadora, por el hecho de salir a las calles a concientizar a las personas, porque si ellos se salvan, nos salvamos todos", asegura.

El oficial Ayala abandonó su casa para proteger a uno de sus tres hijos, quien sufre de una discapacidad cardíaca. Desde el 16 de marzo, cuando comenzó la contingencia en su país, producto de las medidas para evitar la aglomeración de personas, tomó la decisión de resguardarse en una habitación de la Dirección de Antinarcóticos de Policía, ubicada en la capital ecuatoriana.

No es fácil, lo admite. Cuenta que para él ha sido muy triste no poder ver a su familia, pero destaca que lo hace para protegerlos ante la posibilidad de que él pueda contagiarse en las calles.

A partir de las 6:00 de la mañana, Ayala se pone su equipo de trabajo, se persigna y abandona su habitación para hacer su ronda hasta las 20:00 y, finalmente, descansar para cumplir una nueva jornada. Reconoce que es un deber constitucional que debe cumplir y que, por ello, su vocación es más fuerte que el miedo al contagio cada vez que sale a las calles de Quito.

"Es mi convicción. Mi padre fue policía. Yo soy policía. Me gusta lo que hago y, al final, me siento bien haciendo lo que estoy haciendo. Mi hija me llamó por teléfono y me decía: "papi retírate, ven a la casa". Pero no puedo, alguien tiene que hacer este trabajo", relata el suboficial.

En medio del acelerado aumento de los casos en el país andino, France 24 acompañó a Ayala en una de sus guardias para conocer cómo es el trabajo en medio de una pandemia mundial.

Los oficiales de la Policía son algunos de los servidores públicos que se mantienen trabajando para cuidar de los demás. Ecuador se ha convertido en la quinta nación de mayor incidencia de casos en América, después de Estados Unidos, Canadá, Chile y Brasil, según lo informado por la representante de la Organización Panamericana y Mundial de la Salud en Ecuador, Gina Watson, quién destacó que el país debe continuar con las medidas de distanciamiento social para evitar un "escenario catastrófico".

Desde el 24 de marzo, el presidente Lenín Moreno anunció la ampliación del toque de queda que rige a nivel nacional desde las 14:00 hasta las 5:00. La medida contempla sanciones como el pago de 100 dólares a quienes son detenidos por primera vez, 400 a los detenidos por segunda ocasión y prisión para quienes violen la medida por tercera vez. La sentencia podría ascender de uno a tres años.

Diariamente, la Policía emite reportes con el índice de ciudadanos que violan las regulaciones del toque de queda o las restricciones de tránsito vehicular que también se aplican a nivel nacional por el número de placa para movilizar el vehículo personal.

Según el Ministerio del Interior, hasta la fecha, contabilizan 1.538 sancionados por el toque de queda en una primera detención. En la nación, 2.029 viajeros permanecen en aislamiento preventivo. Sin embargo, lo anunciado por el gobierno indica que las medidas que podrían flexibilizarse de acuerdo con las características de cada provincia.

