¿Qué tan efectivo es el uso del tapabocas para no contagiarse de Covid-19?

Los expertos aseguran que, si una persona está contagiada o se relaciona de cerca con un enfermo, debe usar tapabocas. De lo contrario, las mascarillas podrían generar una falsa sensación de seguridad que podría resultar perjudicial.

De acuerdo con la versión oficial de la Organización Mundial de la Salud (OMS), el Covid-19 se transmite cuando una persona contagiada elimina al hablar, toser o estornudar "gotitas" que transportan el virus a través de la boca o la nariz, o cuando estas caen en superficies, las contaminan y alguien más las toca y se lleva las manos a su nariz o boca.

No obstante, algunos gobiernos, entre ellos República Checa, Austria e Israel, han exigido a sus ciudadanos que usen tapabocas siempre que se encuentren en espacios públicos, lo que podría dar a suponer que la enfermedad puede contraerse en el aire.

En torno a este tema ha surgido un amplio debate. Sin embargo, algo es claro: la mayor parte de la comunidad científica recomienda que las personas no salgan de sus residencias si no es estrictamente necesario, pero destaca que no hay problema con abrir las ventanas y dejar circular el aire. En la mayoría de países, el deporte está permitido al aire libre siempre y cuando se respete el distanciamiento de las demás personas a, por lo menos, dos metros.

Viajeros esperan un tren subterráneo en Wuhan, provincia de Hubei, el epicentro de la pandemia de coronavirus en China, el 28 de marzo de 2020. © Aly Song / Reuters

Esto se debe a que, de acuerdo con la OMS, lo importante es entender que el riesgo es directamente proporcional a la densidad poblacional de los lugares, es decir, es más probable contraer un virus respiratorio en un lugar donde haya muchas personas. Por ello, una de las medidas más frecuentes para frenar esta pandemia ha sido permitir el ingreso de personas a recintos en grupos muy pequeños, por ejemplo, solo 10 clientes a la vez en un supermercado.

¿El Covid-19 se transmite mediante el aire?

Los científicos explican que cuando una persona contagiada con un virus respiratorio habla, tose, respira o estornuda elimina partículas virales. Esas partículas están encerradas en una especie de globos de moco, saliva y agua. Los globos más grandes son más pesados y caen más rápido, a esos se les llama tradicionalmente "gotitas". Por el contrario, los globos más pequeños no caen, sino que se evaporan y permiten que los virus permanezcan en el aire, con lo que hay mayores probabilidades de desplazamiento. A estos se les conoce como "aerosoles".

La OMS asegura que el Covid-19 no se encuentra en el aire, sino que se transmite mediante gotitas. Para una parte de la comunidad médica, se trata de una afirmación irresponsable, pues aún no hay consenso mundial sobre si la gripa común viaja en el aire, por lo que considera que es errado aseverar algo semejante de un virus que fue descubierto hace menos de cuatro meses.

Para otros científicos, la definición de "gotitas" y "aerosoles" es obsoleta, y añaden que ambos tipos de partícula viajan en el aire por lo que lo más importante es determinar qué tan lejos pueden desplazarse los virus. De la misma manera, resaltan que es evidente que se pueden producir más contagios entre más cercanía haya entre las personas.

Asimismo, indican que lo que falta determinar es si el virus es lo suficientemente estable y concentrado para permanecer en el aire y afectar a quienes respiren ese aire.

En un estudio de laboratorio publicado por la revista 'New England Journal of Medicine', un grupo de científicos arrojó fluidos con el virus en un cilindro giratorio y descubrió que el Covid-19 permaneció varias horas estable en una especie de nube. No obstante, otros investigadores indicaron que la composición experimental del estudio es artificial por lo que no refleja lo que podría ocurrir al caminar por la calle, pues se trata de un espacio abierto.

Por otra parte, en la ciudad china de Wuhan, donde se originó el brote, se tomaron muestras en varias zonas públicas y se comprobó que el virus era indetectable en el ambiente o se encontraba en concentraciones extremadamente bajas. Las únicas dos excepciones fueron dos lugares donde había multitudes.

OMS: solo con el uso mascarillas no se protege del Covid-19

Christine Francis, consultora en Prevención y Control de Infecciones de la OMS indicó recientemente que "los tapabocas no protegen contra el coronavirus cuando es lo único que se usa" y resaltó la importancia del lavado de manos y del distanciamiento.

Sin embargo, también explicó que si existe algún síntoma "sí se debe usar mascarilla" para evitar el contagio a otras personas mediante la tos o los estornudos.

Algunos expertos dicen que, en primer lugar, solo usar el tapabocas no es efectivo porque los más sencillos, si no están bien puestos o ajustados, dejan espacio en los laterales de la cara, pero, en segundo lugar, destacan que son riesgosos porque generan una falsa sensación de seguridad que puede hacer que las personas los retiren con las manos contaminadas y, posteriormente, se toquen la nariz o la boca. Además, algunos usuarios tienden a reutilizar estos elementos, algo que no es adecuado.

Mascarillas hechas en casa pueden resultar "poco efectivas"

Entretanto, conforme avanza la pandemia, son muchos los tutoriales o videos que circulan en redes sociales sobre cómo aprender a fabricar tapabocas caseros. Según los expertos, muchos de ellos no serían eficaces para evitar contraer el virus.

La Dirección General de Salud de Francia asegura que, según un estudio de 2008, las mascarillas hechas en casa podrían "contribuir a una reducción en la transmisión del virus por parte de personas enfermas", pero también explica que estos elementos son "ineficaces para prevenir las proyecciones virales", si se comparan con las máscaras aprobadas.

De igual forma, la institución destaca que los tapabocas caseros proveen una "falsa sensación de seguridad frente al virus, mientras que las medidas más importantes son los gestos de barrera y el respeto del distanciamiento social"

En el mismo sentido se pronunció el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos de Colombia, Invima, que resaltó que los tapabocas artesanales "no son útiles porque no siguen las normas internacionales establecidas para la eficacia del producto".

#InvimaRecomienda a los colombianos, tener en cuenta las especificaciones y buenas prácticas de manufactura de dispositivos como el tapabocas.



Ten en cuenta las siguientes recomendaciones 👇🏻 pic.twitter.com/8aI3BqSfyQ — Invima (@invimacolombia) March 18, 2020

En un video publicado en la cuenta de Twitter de la institución, su director, Julio Aldana, expone que los tapabocas son un dispositivo médico que se rige por normas internacionales "y su fabricación es con polipropileno al 100%, tiene por lo menos cuatro capas, dos filtros y algunos mecanismos de ajuste a la cara de la persona que lo utiliza".

Con Reuters y AFP

