Entre aplausos y discriminación, la lucha de los médicos contra el Covid-19 en Argentina y Colombia

Además de las muestras de respaldo público en redes sociales, también se han registrado preocupantes casos de rechazo al personal de salud en ambas naciones, en medio de la batalla sanitaria por contener la expansión del coronavirus.

Anuncios Lee mas

Cristian Botache es médico en Cali, una de las principales ciudades de Colombia, y relató a medios locales que nunca creyó que sería expulsado de su vivienda por su trabajo como profesional de la salud. El suyo no es el único caso. El temor ante el contagio con Covid-19 es la principal causa de otros hechos discriminatorios como el que narra.

Ante este brote, no solo del virus, sino también de discriminación, la Sociedad Colombiana de Pediatría del Valle del Cauca emitió un comunicado en rechazo a las agresiones al cuerpo médico que vienen presentándose en Cali.

#AplaudoANuestrosHeroes 13 es para indignarse con el trato discriminatorio a nuestro personal de salud. Vergüenza para quienes están sacándolos de sus vecindarios o negándoles un transporte. Yo les agradezco arriesgar su vida y la de su familia por nosotros 👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏 pic.twitter.com/ktvdiALkWl — Juan Manuel Galán (@juanmanuelgalan) April 3, 2020

Y es que la discriminación contra los llamados "héroes de bata blanca" parece expandirse a otras ciudades del país como Bogotá y Barranquilla, en las que, según denuncian también medios locales, los conductores de los buses de transporte público pasan de largo cuando ven a un doctor con su uniforme.

Carolina Pinzón, médica del hospital San Ignacio, de la capital colombiana, dijo a France 24 que prefiere no usar sus implementos para transportarse en servicios públicos a fin de evitar señalamientos. Contó que una de sus compañeras, incluso, fue agredida verbalmente en un supermercado por personas que temían ser infectadas.

Pero lo que ocurre en Colombia no dista de lo registrado en Argentina, donde se han repetido hechos similares. Sobre ello, el diario digital Infobae explicó que una médica de 20 años que trabaja en un hospital de Vicente López tuvo que mudarse a un apartamento en Belgrano para no poner en riesgo a sus padres y que, días después, recibió una carta del consorcio de propietarios en la que le pedían no usar las áreas comunes y no tocar los picaportes so pena de que le “imputaran delitos”.

Y es que estas reacciones no solo afectan a los médicos, pues también sucede con los empleados de las compañías farmacéuticas. En un barrio de Buenos Aires, de acuerdo con lo denunciado por el mencionado portal, un empleado de la farmacia identificado como Fernando Gaitán fue amenazado. Le pidieron que se fuera del edificio en el que residía.

“Una médica me escribió y me dijo que, en su caso, cada vez que se levanta para ir al hospital, veía cómo durante la noche los vecinos le rociaban toda la puerta del conductor con desinfectante”, aseguró Gaitán en entrevista con Infobae.

Aplausos desde los balcones y discriminación desde las calles

Los hechos discriminatorios contradicen las muestras de respaldo ofrecidas por cientos de ciudadanos en las noches hacia los médicos que batallan contra la creciente pandemia en sus países. Tanto en Bogotá como en Buenos Aires, se hicieron virales aplausos desde las terrazas en agradecimiento por la labor del sector salud.

Aplausos masivos en la Ciudad de Buenos Aires a las 21hs pic.twitter.com/en42zqg50A — Jon Heguier (@JonHeguier) March 20, 2020

Los médicos, además, realizan su trabajo en precarias condiciones. En Colombia, por ejemplo, trabajan 55.000 bajo la forma de contratación OPS, prestación de servicios, que no reconoce ni primas, ni vacaciones, ni beneficios de ley.

Ante las denuncias, el presidente de Colombia, Iván Duque, dijo en entrevista para la radio pública que quien discrimine a los médicos “no solamente debe tener una gran sanción social, sino además económica”.

Hasta el momento, en Colombia, según el instituto John Hopkins, han sido confirmados 1.267 casos, 25 muertes y 55 recuperaciones y, en Argentina, la cifra es muy similar, con 1.265 contagiados, 39 fallecidos y 266 recuperados en medio de un panorama en el que la contribución de médicos, farmacéuticos y enfermeras es crucial para salvar miles de vidas.

Con EFE y medios locales

Boletines de noticiasSuscríbase para recibir los boletines de France 24 Suscribo