Decididos a enfrentar el coronavirus, médicos reciben título en El Salvador

Anuncios Lee mas

San Salvador (AFP)

Con traje o ropa más informal, pero todos protegidos con mascarillas, estudiantes de la estatal Universidad de El Salvador recibieron este lunes su título de profesionales de la salud, con el que irán a la primera línea para enfrentar el coronavirus.

Al aire libre y sin ceremonia, la graduación acreditó a médicos, odontólogos, nutricionistas, anestesistas, fisioterapeutas y enfermeros en la desolada Universidad de El Salvador (UES), en el norte de la capital, donde no se permite el ingreso de vehículos por la contención de la COVID-19.

"Me siento un tanto nostálgico, no hay acto protocolario, no hay ceremonia, no traemos acompañantes, es el puro graduando solito por seguir los protocolos de bioseguridad", declaró a la AFP Marvin Urrutia, un nuevo médico de 25 años de edad.

"Esta graduación es muy particular porque no es un acto público como tal, sino la entrega de los títulos a estudiantes que ya completaron su proceso de formación y prácticas", explicó a la AFP el vicerrector de la UES, Raúl Azcúnaga.

Según él, la institución tiene los recursos humanos para apoyar al gobierno para procesar las pruebas de COVID-19, que en el Salvador dejó 69 casos confirmados, de los cuales cuatro fallecieron y cinco sanaron.

El vicerrector precisó que 618 jóvenes con formación biomédica recibirán su título en San Salvador y en las ciudades de San Miguel y Santa Ana.

La institución dio prioridad en la graduación a los profesionales del área de la salud por la emergencia mundial del nuevo coronavirus, indicó Azcúnaga, que adelantó que también se incluirá a los nuevos psicólogos entre los primeros en recibir su título.

Sin el tradicional acorde de la marcha triunfal de la ópera Aida, los graduados desfilaron separados a más de un metro de distancia provistos de guantes y mascarillas para recibir el título, algo sin precedentes en la institución.

"Siento que ponemos un granito de ayuda en esta emergencia y hacemos eco de nuestro lema: La Universidad de El Salvador al servicio de la nación", declaró el décano de la facultad de Odontología, Guillermo Aguirre.

- Temor a coronavirus -

La ahora médica Luisa Méndez, de 28 años, piensa en los retos que se avecinan en la lucha contra la pandemia, aunque tiene claro que siempre tomará "las medidas necesarias" para no contagiarse.

"Me siento feliz, al final se pudo, lo logramos", comentó Méndez, aunque confesó que a todos les "da miedo contraer el virus".

Jackeline Cornejo, de 28 años, también graduada de medicina, reconoce que a pesar de que han realizado "bastantes prácticas" en hospitales del país, "nadie está preparado (para afrontar el coronavirus)".

"Ningún país del primer mundo ha estado preparado para poder afrontar este tipo de pandemia. No estamos preparados para el cien (por ciento), pero estamos listos para lo que se viene", destaca Cornejo.

© 2020 AFP