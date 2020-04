Corte Suprema de Australia anuló condena al cardenal George Pell

La máxima corte de Australia anuló la condena de seis años de prisión contra el cardenal George Pell, extesorero del Vaticano, por abusos sexuales cometidos contra dos menores de edad en los años 90. El sacerdote, que se ha declarado inocente, pidió que la decisión no añada más "dolor y amargura" a las víctimas.

George Pell fue el tesorero del Vaticano. Y estaba condenado por haber abusado sexualmente de dos menores de edad que hacían parte del coro de la iglesia, el prelado dijo ser inocente durante todo el tiempo que duró el proceso.

Los siete magistrados del máximo tribunal australiano determinaron por unanimidad que había “duda razonable” sobre la condena que cumplía Pell y ordenó su absolución. Como consecuencia el hombre de 78 años quedó en libertad.

A través de un comunicado dijo: “no tengo mala voluntad hacia mi acusador, no quiero que mi absolución aumente el dolor y la amargura que muchos sienten; ciertamente hay suficiente dolor".

La figura del cardenal divide a la opinión pública de Australia y era hasta ahora, el sacerdote más importante de la iglesia en tener una condena por abusos sexuales a menores de edad.

Miembros de los medios de comunicación se reúnen fuera de la prisión de HM Barwon, donde se encuentra el cardenal George Pell, en Anakie, Victoria, Australia, el 7 de abril de 2020. El cardenal George Pell será liberado de prisión después de su condena por cinco cargos de abuso sexual infantil histórico. revocado por el Tribunal Superior de Australia. © EFE / EPA / JAMES ROSS

El historial que perseguía al cardenal

El cardenal había sido acusado por una corte en 2017 de haber abusado de un niño menor de 16 años, además de cuatro cargos de actos indecentes contra menores. Los hechos se habrían dado cuando Pell fue arzobispo en la ciudad de Melbourne.

El tribunal determinó que la anterior instancia, que desestimó la apelación, no se ocupó de la pregunta sobre “si el delito no hubiera tenido lugar, de modo que hubo una duda razonable sobre la culpa del victimario”.

La segunda víctima que acusó en su momento al cardenal murió en 2014 tras una sobredosis que relacionó siempre con los abusos de los que fue víctima. En su momento el hombre dijo: “He arriesgado mi privacidad, mi salud, mi bienestar, mi familia. No he dado ninguna indicación a mi abogada en relación a una demanda de indemnización. No se trata de dinero y nunca lo ha sido”.

La cadena local ABC reveló esta semana otros dos casos vinculados al prelado que habrían sucedido en la década de los setenta, cuando era sacerdote en su ciudad natal Ballarat, en el sur de Australia.

El cardenal fue nombrado por el papa Francisco en 2014 para manejar las finanzas de la iglesia católica, pero perdió el cargo el año pasado cuando fue encarcelado. El jerarca de la iglesia había dicho que solo se pronunciaría tras el fin del proceso.

ECA Global, una organización de sobrevivientes de los ataques, estima que los casos en todo el mundo de niños abusados sexualmente por miembros de la iglesia católica pueden estar en torno a las 100.000 víctimas.

Con Efe y Reuters

