México estima en más de 26.000 los casos de COVID-19, ocho veces la cifra de confirmados

México (AFP)

El gobierno de México calcula que las personas contagiadas de COVID-19 ascienden a poco más de 26.000, ocho veces los casos confirmados en el país, que suman 3.181, dijo la noche del miércoles el subsecretario de Salud de México, Hugo López-Gatell.

Ante incesantes críticas de varios sectores por las supuestas insuficientes pruebas a los 120 millones de habitantes del país, López-Gatell dijo que las autoridades mexicanas estiman que la suma probable de infectados podría ser de "26.519" casos.

"La epidemia es ocho veces más grande de lo que se ve", expuso López-Gatell en la rutinaria conferencia diaria nocturna, en la que insiste a la población quedarse en casa.

"Es un error metodológico suponer que solo lo que se ve existe y al revés", enfatizó el funcionario.

"Hago una multiplicación que me permite decir que por cada caso confirmado de COVID-19, cuántos hay en la población que no vi, porque no llegaron a consulta, etc y son finalmente estos 26.519 casos", añadió.

México registra 174 muertes por el coronavirus.

Las autoridades mexicanas han dicho en varias ocasiones que en el peor escenario el país, que registró su primer caso del virus el 28 de febrero- tendrá 250.000 enfermos. De esos un 5% requerirán atención de terapia intensiva, una cifra que rebasa por mucho la capacidad hospitalaria.

Hasta ahora, el gobierno solo ha suspendido clases y ha instado a hacer lo mismo a los sectores no son esenciales.

