Sebastien Loeb: "Como no salimos, monto en moto por casa"

El piloto francés Sebastien Loeb, nueve veces campeón del mundo de rallies, comparte en las redes sociales imágenes insólitas sobre cómo lleva este tiempo de confinamiento en su casa en Suiza, incluso con una sesión de moto de trial hasta su cocina.

"Cuando hacemos algo divertido hay que compartirlo", explica a la AFP el mítico piloto de 46 años, que disputa este año una parte del Mundial de Rallies (WRC) al volante de un Hyundai.

Pregunta: ¿Cómo ocupa su tiempo de confinamiento?

Respuesta: "Las condiciones son menos estrictas aquí que en Francia. No nos prohíben salir, no estamos obligados a estar solos en el coche... Pero con las tiendas y con todo cerrado no hay mucha gente fuera, únicamente para pasear o para montar un poco en bici. La mayoría es consciente de lo que ocurre y todo el mundo evita los contactos (...) No hago gran cosa. Un poco de deporte, Playstation, me ocupo de mi hija, un poco de trampolín, monto en moto por casa (risas). Me gusta hacer trial de vez en cuando y como no salimos, ¡lo hago por casa!".

P: Ha publicado esas imágenes en las redes sociales, así como retos con su copiloto Daniel Elena. ¿Es importante estar presente públicamente en un momento así?

R: "Creo que está bien estar presente para los aficionados. Cuando hacemos algo divertido hay que compartirlo. Creo que eso puede hacer disfrutar. A 'Danos' (Daniel Elena) no le lanzo retos, es él el que se lanza retos para hacer siempre lo mismo que yo. ¡No siempre lo consigue, pero hace el esfuerzo!"

P: ¿Cuáles son para usted las consecuencias deportivas de la pandemia del coronavirus?

R: "Desde el Rally de Montecarlo no he vuelto a subir al coche. En un tiempo normal no monto ya tan a menudo como los que disputan el campeonato completo... ¡Pero ahora no monto desde enero! Las tres siguientes citas (del Mundial de Rallies) fueron aplazadas. ¿Se van a disputar? ¿Vamos a salir del confinamiento y la situación se va a estabilizar para que las actividades se retomen en tres semanas? ¿En un mes? ¿En dos meses? No tengo ni idea y creo que nadie lo sabe. Ya veremos qué hacemos".

P: ¿Es muy frustrante para un piloto no tocar un volante durante varios meses?

R: "¡Toco el volante de la Playstation! No es para nada igual, pero al menos permite pasar el tiempo. Teniendo en cuenta que es mi actividad principal y no puedo ejercerla, mi vida cambia un poco".

P: ¿Qué pilota virtualmente?

R: "Soy más de Fórmula 1. Creo que los pilotos de F1 optan (virtualmente) por los rallies y los de rally eligen F1 (risas). ¡Por cambiar un poco!"

P: ¿Eso permite al menos seguir en contacto con su trabajo?

R: "No hace ningún mal. Lo hago por diversión. Creo que para algunos pilotos del circuito puede aportarles quizás seguir en contacto. En los rallies es un pilotaje puro, no estamos en un pelotón, así que es un poco diferente. En un circuito creo que se puede ganar algo más jugando a la Playstation o con un simulador (...) Para mí, es para pasar el tiempo".

P: ¿Participaría en una carrera virtual?

R: "No lo tengo previsto por ahora. ¿Pero por qué no? El asunto es que cuando te pones a ello te lleva realmente mucho tiempo. Si estás todo el día encerrado en la habitación, la gente de la casa se harta enseguida (risas). O bien lo haces a fondo y te lleva mucho tiempo, o bien lo haces por diversión. Ya veré cuando me lo propongan...".

P: ¿Tiene tiempo para mantenerse físicamente?

R: "Hago algo de bicicleta, de interior o en el exterior de vez en cuando. Si no, la mayor parte del tiempo corro en la cinta y hago algunos ejercicios. Aquí no tengo un material particular, así que hago lo que puedo. Nunca he hecho más de cinco horas de deporte al día, así que mantengo el mismo ritmo que antes".

