Notre Dame de París celebra el Viernes Santo a puerta cerrada

Seigneur, nous sommes ici dans cette cathédrale qui, il y a un an, brûlait et s’effondrait en partie provoquant une sidération et un élan mondial pour restaurer ce magnifique monument témoin du génie de l’homme quand il contemple ta transcendance. #NotreDame #VendrediSaint pic.twitter.com/4yeMkO0dO4