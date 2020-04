Macron extiende la cuarentena en Francia y admite que el país no estaba preparado para el Covid-19

View this post on Instagram

🇫🇷 - El presiente francés, Emmanuel Macron, anunció este lunes la prolongación de las actuales reglas de "confinamiento estricto" hasta el 11 de mayo, una fecha a partir de la cual se reabrirán "progresivamente" las guarderías y centros educativos preuniversitarios. . . El mandatario francés también dio algunas pistas sobre los establecimientos que no podrán volver todavía a la normalidad en la nueva fase que se abrirá a partir del 11 de mayo, como bares, cafés, restaurantes u hoteles, y señaló que los grupos más sensibles a la enfermedad, como personas mayores o con enfermedades crónicas, habrán de seguir confinadas. . . Con EFE