Covid-19, la vuelta al mundo de France 24: iniciativa privada dona mascarillas en Burkina Faso

En Burkina Faso se contabilizan 497 contagios por Covid-19 hasta el 13 de abril. En el país, la falta de mascarillas faciales fue un problema para las autoridades sanitarias pero un particular donó unas 150.000 de estas fabricadas en la nación cumpliendo con las medidas de higiene necesarias. En esa nación no es obligatorio el uso de estas mascarillas para salir a la calle, pero los ciudadanos las emplean como medida de seguridad debido a que no ha sido decretado un confinamiento preventivo.