Woods revive la alegría de ganar su quinto Masters

El 15 veces ganador de Grand Slam, Tiger Woods, dice que no puede evitar sentir que la chaqueta verde que ganó en el Masters el año pasado ya salió de su casillero, pero revive su triunfo con alegría.

A Woods, de 44 años, no le gusta la idea de aferrarse a la codiciada chaqueta, pese a que la epidemia de coronavirus aplazó el Masters-2020 hasta noviembre.

La pandemia "ha sido un shock para todos nosotros. Sabemos que seguirá empeorando. Es una situación muy difícil, un momento muy difícil, un momento único en la historia", dijo Woods el domingo a la televisión de CBS.

El estadounidense confesó que se sentía extraño no estar entrenando para el gran torneo y quedarse con la chaqueta del ganador del Masters, que es rotativa, hasta noviembre.

"Esta no es la forma en que quería tener la chaqueta por un período de tiempo más largo", dijo. " Cuando llegue el martes del Masters, después de nuestra cena de campeones, volveremos a poner nuestras chaqueta en nuestros casillero, y la persona que la gané en el campo es el campeón de esa particular semana".

"Esperemos tener el torneo en noviembre y competir por ella (la chaqueta)", añadió.

El Masters ha sido reprogramado para el 12 y 15 de noviembre.

Woods dice que estaba ansioso por competir en Augusta y que habría llegado sano al evento.

"Sí, hubiera sido bueno", jugar el torneo de acuerdo al calendario regular, consideró el golfista.

Mirando hacia atrás, el campeón dijo que recuerda poco sobre su alegría en el green después de lograr el putt final hace 12 meses.

"Bueno, la parte divertida de todo el asunto es que no recuerdo haber gritado. No recuerdo haber levantado los brazos y no recuerdo haber gritado", confesó.

"Es uno de esos momentos de apagón. Hay ciertas celebraciones a lo largo de mi carrera que he hecho putts o celebrado, pero no lo recuerdo. Creo que es por estar tan atrapado en el momento", comentó a CBS.

"Lo que sí recuerdo es que mis ojos volvieron a bajar y vi a la gente frente a mí. Lo recuerdo. Recuerdo todos los brazos en alto. Pero en lo que a mí respecta, no recuerdo esa parte", acotó.

Más allá del triunfo, para Woods fue especial abrazar a su madre en el green final.

"Mi mamá está allí dándome palmaditas en la espalda, y seguía diciendo que estaba tan orgullosa de mí, que mi padre estaría muy orgulloso si estuviera aquí. Ella dijo: 'Te amo' y yo dije: 'Te amo también, mamá".

