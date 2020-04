Castigada por el Covid-19, Guayaquil no tiene espacio "ni para vivos ni para muertos"

Así lo aseguró la alcaldesa Cynthia Viteri en una entrevista con la agencia AFP. La mandataria comparó la devastación generada por la pandemia con el estallido de "una bomba". La ciudad portuaria concentra el 71% de los casos de coronavirus en Ecuador.

En América Latina, ninguna ciudad ha sufrido tanto con el brote de Covid-19 como Guayaquil. La segunda metrópoli más importante de Ecuador concentra el 71% de los 7.603 casos en el país y casi el 47% de las víctimas fatales, que ascienden a 369 a nivel nacional. Con 2,7 millones de habitantes, registra 5.417 contagios, lo que la ubica como una de las urbes más golpeadas per cápita en el mundo. Y suma 173 decesos confirmados.

Las cifras se vieron reflejadas en el colapso que mostraron los sistemas sanitario y funerario de la ciudad. Si bien la situación se ha estabilizado, tanto hospitales como cementerios fueron desbordados por los enfermos y los fallecidos.

En una entrevista con la agencia de noticias francesa AFP, la alcaldesa de Guayaquil, Cynthia Viteri, aseguró que en la ciudad "no había y no hay espacio ni para vivos ni para muertos" y comparó el impacto de la pandemia con la explosión de "una bomba".

"Cuando estalla una bomba en un lugar, es allí donde queda el cráter. Los demás reciben solamente las ondas expansivas de las mismas, pero el cráter quedó en Guayaquil", aseveró.

La mandataria admitió que "no estamos preparados" para hacer frente a la emergencia sanitaria porque "jamás se pensó que eso que veíamos en Wuhan, donde caían personas muertas en las calles, iba a pasar aquí".

Para explicar cómo se propagó la enfermedad, Viteri indicó que "como era época de vacaciones", algunos ciudadanos "viajaron al exterior" y "vinieron las personas nuestras que vivían en Europa".

"Y cuando llegaron no hubo ningún control como se debió haber hecho si hubiéramos sabido que esto ya venía por aire", justificó.

Por esa razón, la alcaldesa consideró que "la ciudad de Guayaquil sencillamente convulsionó". "El sistema sanitario, como era obvio, desbordó, las morgues desbordaron, las funerarias desbordaron", sostuvo.

Para la alcaldesa de Guayaquil, "no somos los villanos", sino "las víctimas" del virus

Consultada por AFP sobre las responsabilidades del colapso sufrido en Guayaquil, la alcaldesa Viteri aseguró que "la responsabilidad es de todos porque nadie esperaba lo que pasó en Ecuador, ni en Guayaquil mucho menos".

"Nosotros no somos los villanos del mundo. Nosotros somos las víctimas de un virus que llegó por aire. Aquí, a esta misma ciudad, en 1842, un virus llegó por agua desde Panamá, hubo la fiebre amarilla, y los muertos se enterraban en fosas comunes. Ahora estamos reviviendo algo que ninguno de nosotros, ni quien está hablando, ni mis padres y ni mis abuelos vivieron. Nadie estaba preparado para esto", relató.

La alcaldesa agregó que las cifras de muertos en Guayaquil "no son reales" porque "no hay pruebas para determinar cuántas personas realmente están contagiadas en la ciudad y en el país", por lo que "mueren los pacientes sin haberse realizado jamás una prueba, y no hay espacio, ni tiempo ni recursos para poder hacer exámenes posteriores y saber si murió o no de coronavirus".

"Entonces, el número se sabrá cuando esta tragedia, esta pesadilla, termine aquí", sentenció.

Además, recalcó que Guayaquil también está sufriendo fallecimientos como consecuencia del colapso de los sistemas sanitarios porque "siguen habiendo mujeres que necesitan dar a luz, siguen habiendo atropellados, personas con diabetes e hipertensión" y detalló que solo en marzo "hubo 1.500 muertos más" que el mismo mes de 2019.

"Cien personas murieron el mes pasado por no tener la diálisis aquí", aseveró, a la vez que alertó que "nuestros médicos han caído enfermos también".

En relación a los problemas que hubo en el manejo de los cuerpos de los muertos en la etapa más dura al inicio del brote, Viteri subrayó que "ese tema exclusivamente le pertenece al gobierno central".

"Hemos dado como municipio para complementar, para poder salir a flote en algo en esta tragedia, los contenedores fríos a los hospitales públicos para que los responsables de levantar los cuerpos puedan tener dónde llevar los cadáveres antes de ser sepultados. Estoy haciendo dos cementerios más", remarcó, al tiempo que aseguró que "se están recogiendo los cuerpos al día, pero eso es durísimo porque significa que todos los días hay luto en Guayaquil".

La mandataria también sostuvo que dispondrá los recursos de la obra pública de 2020 para combatir la pandemia, entre ellos 12 millones de dólares destinados a comprar pruebas de diagnóstico.

"Hay que cuidar a los vivos, y hay que disponer un lugar digno para los muertos. Estamos viviendo una guerra", concluyó.

Ecuador suma 7.603 casos de Covid-19

De acuerdo al último reporte de las autoridades sanitarias, Ecuador alcanzó este 14 de abril los 7.603 casos de Covid-19 y un total de 369 fallecimientos, al sumarse 14 en las últimas 24 horas, mientras que otros 436 decesos están bajo estudio por su posible relación con el coronavirus.

Del total de contagiados, 6.212 se encuentran estables y en aislamiento domiciliario y 326 están hospitalizados, 129 de ellos en "pronóstico reservado". Además, 696 personas se han recuperado desde el inicio del brote el 29 de febrero.

Como consecuencia de la situación actual, hasta el próximo 19 de abril, por lo menos, se mantendrán las medidas restrictivas sobre el tráfico de vehículos, la actividad comercial y laboral y, en algunos territorios como Quito, la suspensión del uso del espacio público.

