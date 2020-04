"El espíritu será el mismo, no será un Tour rebajado", afirma su director

Anuncios Lee mas

París (AFP)

La edición 2020 del Tour de Francia, aplazado al final del verano europeo, y que nunca se había corrido tan tarde (29 de agosto-20 de septiembre), mantendrá "el mismo espíritu, no será un Tour rebajado", según declaró este miércoles su director Christian Prudhomme, en una entrevista a la AFP, en la que explicó las razones y los entresijos de este cambio de fechas debido a la pandemia de coronavirus.

PREGUNTA: ¿Por qué se optó por una salida a finales de agosto?

RESPUESTA: "Para distanciarse lo máximo posible de la pandemia. El presidente de la República francesa dio la fecha del 14 de julio como inicio de las reuniones con público. Nos pareció más inteligente poner el máximo de tiempo para que los corredores estén en la forma apropiada. A mayor tiempo de parón, más tiempo hace falta para volver a ponerse en forma".

P: ¿El diseño del Tour sigue como estaba?

R: "Todas las comunidades locales contactadas me han dicho sí. La mayoría me dijeron: +es una buena noticia+. Estaremos preparados y será un impulso formidable, me dijo el alcalde de Poitiers. El Tour siempre será el Tour, nos adaptaremos, me dijo el alcalde de Bourg-en-Bresse. De la Niza de Christian Estrosi al París de (la alcaldesa) Anne Hidalgo, todo el mundo sigue adelante".

P: ¿El recorrido será el mismo?

R: "Sí. Es posible que al atravesar determinadas aglomeraciones procedamos a algunos pequeños cambios. Pero el espíritu del Tour será el mismo, las grandes dificultades serán las mismas. No será un Tour rebajado. Estos últimos tiempos se demostró que el mundo del ciclismo sólo tenía una esperanza, que el Tour exista. Todo el mundo necesitaba que el Tour estableciese sus fechas. Los corredores necesitan tener un objetivo marcado. Podrán estar más tranquilos, para entrenarse y participar en carreras antes del Tour".

P: ¿Cuándo comenzaron a trabajar en el aplazamiento?

R: "Comencé a llamar a las comunidades locales un día después del confinamiento (18 marzo)".

P: ¿Barajaron diferentes hipótesis?

R: "Reflexionamos sobre una hipótesis a comienzos de agosto, de común acuerdo con la Unión Ciclista Internacional (UCI) y los representantes de las familias del ciclismo, equipos y corredores. Los eventos de estos últimos días, el discurso del presidente de la República, hicieron que intentásemos alejarnos lo máximo posible hasta el primer evento fijado, los Mundiales (27 de septiembre)".

P: La llegada del Tour (20 septiembre) toca al término del verano...

R: "Sí, estaremos aún formalmente en la estación veraniega, aunque, por supuesto, la casi totalidad del Tour tendrá lugar en período escolar. Nunca tuvo lugar tan tarde. Nunca había salido más allá del 13 de julio. Ello no impedirá su éxito popular".

P: ¿Prevén medidas de reducción de gastos?

R: "Las dificultades económicas previsibles para las empresas afectarán a la caravana. Habrá sin duda algún vehículo menos que en los años precedentes. Espero también que la zona técnica sea menos importante, en términos de platós de televisión".

P: ¿El Tour seguirá igual de abierto a los corredores extranjeros si las restricciones de acceso a extranjeros se mantienen en Francia?

R: "No se me escapa que el último ganador del Tour (Egan Bernal) es colombiano, pero Europa sigue siendo el corazón del ciclismo y la mayoría de corredores viven en Europa".

P: ¿La selección de equipos sigue siendo la misma?

R: "Espero que todos los equipos previstos estén ahí en septiembre. No presagio las dificultades económicas que algunos podrían conocer".

P: ¿Qué pasa con el Dauphiné?

R: "El Dauphiné forma parte del calendario actualmente en estudio. Es una prueba de preparación indispensable, una carrera por etapas con montaña de referencia. Será quizá algo más corta pero será organizada"

