Personal de salud representa 14% de contagiados por COVID-19 en Argentina

Buenos Aires (AFP)

Los trabajadores de la salud representan 14% de los contagios por COVID-19 en Argentina y hasta ahora se registran tres fallecidos entre ese personal, sobre un total de 122 muertos, informó este viernes el ministerio de la Salud.

El número de contagios confirmados entre el personal de salud es de 374, sobre un total de 2.669, detalló el ministerio.

"Se han observado cadenas de transmisión en distintas instituciones (médicas) y eso tiene como explicación que el equipo de salud trabaja en más de un sitio", dijo la viceministra de Salud, Carla Vizzotti.

"La principal vía de transmisión es horizontal, entre el equipo de salud, y no 100% a partir de un paciente confirmado", añadió.

Las muertes de trabajadores de la salud ocurrieron en las provincias de La Rioja, Chaco y Río Negro.

El contagio entre el personal de salud ha provocado algunas protestas en hospitales, como el Belgrano, a las afueras de Buenos Aires, donde 18 trabajadores han dado positivo a la prueba.

Se planteó a las autoridades "hacer tests a todo el personal y el uso de implementos. Pero se nos dijo que no estábamos en la fase epidemiológica que requiere ese tipo de medidas y el resultado fue éste", deploró Orlando Restivo, médico neonatólogo y dirigente gremial este viernes en una asamblea a las puertas del Hospital Belgrano.

En ese centro de salud se realizará a partir de ahora hisopados a todos sus trabajadores, refirió.

"Si no tenemos los insumos necesarios para circular en el hospital no vamos a trabajar. Priorizan no gastar los pocos insumos que consiguen", aseveró de su parte Federico Lescano, técnico de laboratorio y también él líder gremial.

Argentina se encuentra en aislamiento obligatorio desde el pasado 20 de marzo. Aunque la cuarentena se extenderá al menos hasta el 26 de abril, las autoridades evalúan flexibilizar algunas de las restricciones.

© 2020 AFP