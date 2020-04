Perú aplaza sin fecha reinicio de clases escolares por COVID-19

Anuncios Lee mas

Lima (AFP)

El presidente peruano, Martín Vizcarra, anunció este sábado que las clases escolares presenciales no tienen fecha de inicio debido al aumento de los contagios por el nuevo coronavirus.

"Por recomendación del ministerio de Salud, tenemos que prorrogar sin fecha definida el inicio de clases presenciales, es decir en las aulas de 30 a 40 alumnos", dijo Vizcarra en conferencia de prensa.

"No se puede poner en riesgo a los escolares. No hay fecha, no se puede definir aún, pero ya empezó la educación a distancia que llega por internet, radio y televisión", señaló Vizcarra.

El mandatario había indicado inicialmente que las clases presenciales reiniciarían el 13 de abril. Luego, tras ampliar el estado de emergencia hasta el día 26, las postergó hasta el 4 de mayo, y ahora lo hace sin fecha.

"Se planteó que sea la primera semana de mayo, pero no, es muy pronto", dijo el presidente.

En Perú rige desde hace un mes una cuarentena nacional con toque de queda nocturno y cierre de fronteras debido a la pandemia. La medida, que tiene vigencia hasta el 26 de abril, podría ser prorrogada.

Vizcarra autorizó al ministerio de Educación la compra de 719.000 tabletas con internet para los alumnos del ámbito rural, y 123.780 para los del área urbana para que puedan estudiar de forma virtual.

Perú inició el 6 de abril su ciclo de clases en escuelas públicas de manera virtual, abarcando a más de un millón de estudiantes.

Las clases en las universidades están también suspendidas hasta mayo.

Por otro lado, Vizcarra informó que la próxima semana se habilitarán 274 nuevas camas en los distintos hospitales del ministerio de Salud y otras 1.000 en la Villa Panamericana para atender a pacientes diagnosticados con COVID-19

Los crematorios en Lima colapsaron tras recibir más de 30 cuerpos diarios, según un informe del diario El Comercio.

En Perú hay hasta el momento casi 14.420 casos de COVID-19 y casi 350 decesos, según balance oficial.

