Con hambre, los colombianos protestan en medio de la pandemia de Covid-19

Mientras los colombianos están en cuarentena desde el 25 de marzo, debido a la pandemia de Covid-19, muchos habitantes salieron a las calles para pedir ayuda y comida recientemente. Algunos también intentaron saquear a vehículos que transportaban alimentos. Muchos colombianos ya no logran cubrir sus necesidades básicas, puesto que ya no pueden trabajar.

Las autoridades colombianas impusieron una cuarentena obligatoria en Bogotá a partir del 20 de marzo, antes de extender esta medida a todo el país el 25 de ese mes. Desde esta fecha, está prohibido salir de casa, excepto para comprar comida, por razones médicas, o para ir al banco.

Ya el 24 de marzo, trabajadores del sector informal -en su mayoría migrantes venezolanos- se juntaron en la plaza principal de Bogotá para pedir ayuda a las autoridades. En Colombia, alrededor de la mitad de la población trabaja de forma informal.

Luego, otras protestas espontáneas tuvieron lugar en el país para solicitar ayuda, las cuales han sido cada vez más numerosas últimamente, en particular en los barrios más pobres de Bogotá, Medellín y Cali. De hecho, las ayudas no son suficientes, y no siempre llegan a todos los que las necesitan, según varios testimonios publicados en los medios colombianos y las redes sociales.

Video grabado en Bogotá, en el cual la gente grita “tenemos hambre” y pregunta que dónde están las autoridades.

La semana pasada, algunos vehículos que transportaban alimentos incluso fueron saqueados en sectores vulnerables de Medellín, como lo muestra el video más abajo. Se trataba de ayudas de la Alcaldía para las familias más necesitadas.

#ATENCIÓN | Saqueos en Medellín, las ayudas humanitaria no llegaron a su destino, las personas con hambre saquearon vehículos, esta situación se ha repetido hasta 3 veces 🚨🚨🚨 pic.twitter.com/ObljOEWOto — Pluralidad Z (@PluralidadZ) April 15, 2020

Video grabado en el barrio Olaya Herrera, en la comuna 7 de Medellín. Una mujer dice: “Qué horror, están robando los mercados, no están esperando, ni hacen fila…”

En ese video más abajo, se puede ver también a un grupo de personas detener a un camión en plena vía, en Medellín, para abrir sus puertas, antes de dejarlo irse. Sin embargo, no queda claro si robaron cosas.

Es tan crítica la situación económica de las personas en situación de vulnerabilidad que hoy fue saqueado un camión en Medellín, enla vía al túnel de Occidente, inmediaciones del barrio Robledo, comuna 7, límites con la comuna 13 pic.twitter.com/2xkJceOKxo — ClaudiaJulietaDuque (@JulieDuque1) April 15, 2020

Video grabado en Medellín, en la vía hacia el túnel de Occidente.

"Los habitantes salen a las calles porque tienen hambre"

Jonier Quiceno Ceballos, con 25 años, es un líder social que vive en el sector El Consejo, en el barrio Altavista, ubicado en la comuna 16 de Medellín, donde una protesta ocurrió el 16 de abril.

“Ese día, alrededor de las 7:00 p.m., los habitantes empezaron a hacer “cacerolazos” en sus casas, y luego salieron a las calles con ollas, canecas, etc. Después, algunos sacaron llantas, tablas y cartón para hacer una fogata. En este momento, mucha gente salió para ver eso. Creo que había alrededor de 200 a 300 personas afuera: madres con sus bebés, niños, adultos mayores… Pero muy poca gente tenía tapabocas".

Video grabado por Jonier Quiceno Ceballos en el sector El Consejo, en el barrio Altavista, en la comuna 16 de Medellín, el 16 de abril.

Poco después, la policía llegó y apagó el fuego. Primero, quisieron multar a las personas, pero entendieron que no era posible porque había mucha gente. Luego se creó un diálogo entre la policía y los habitantes, y llegaron a un acuerdo: los uniformados dijeron que iban a priorizar al barrio para que recibiera ayuda.

"Diría que solo la mitad de los habitantes del barrio respeta la cuarentena”

Desde el inicio de la cuarentena, los “cacerolazos” son frecuentes, y la gente ya había salido a las calles, pero no de forma tan masiva como el 16 de abril.

Los habitantes salen a las calles porque tienen hambre. Muchos de ellos ya no pueden trabajar desde hace un mes -o no tanto como antes- ya que el 60-70% del barrio trabaja en el sector informal: hay vendedores ambulantes, trabajadoras sexuales, zapateros…

Sin embargo, en la práctica, diría que solo la mitad de los habitantes del barrio respeta la cuarentena: los otros salen para intentar trabajar un poco y ganar un ingreso mínimo, para sobrevivir.

“Si la gente tiene un poco de plata, va a comprar comida, y no tapabocas”

En el lugar donde la gente hizo la fogata el 16 de abril, hay un megáfono que difunde un mensaje de la Alcaldía cada hora: recuerda que es necesario alimentarse bien, lavarse las manos, usar tapabocas… Entonces los habitantes dicen que no necesitan consejos, sino que quieren ayuda. Además, cuando la gente se muere de hambre, si tiene un poco de plata, va a comprar arroz, tomates o plátanos, y no tapabocas.

Un megáfono difunde un mensaje de la Alcaldía, con respecto al Covid-19, en el sector El Consejo, en el barrio Altavista, en la comuna 16 de Medellín. Video grabado por Jonier Quiceno Ceballos.

El día después de la protesta, empleados de la Alcaldía trajeron 100 bolsas de pollo, pero eran muy pequeñas. Fue la primera vez que los habitantes recibieron algo por parte de las autoridades desde el inicio de la cuarentena. Sin embargo, si no hay más ayuda, la gente va a seguir saliendo a las calles y las protestas van a ser cada vez más fuertes.

"Hay trapos rojos colgados en las casas que significan: ‘No tenemos comida en esta casa’”

En el barrio, se puede ver a trapos rojos colgados en las casas. Aparecieron a la mitad de la cuarentena y significan: “No tenemos comida en esta casa”. No son tan numerosos acá, pero son visibles en casi todas las casas en algunos barrios de Medellín. (Estos trapos rojos se están convirtiendo en un símbolo del hambre en Colombia, NDLR).

Con el fin de ayudar a los más pobres de su barrio, Jonier Quiceno Ceballos empezó a buscar donaciones para comprar productos de primera necesidad y distribuirlos, a principios de abril.

En Altos de la Torre y el Pacífico un cacerolazo #CuarentenaSinHambre reclaman sus ciudadanos@QuinteroCalle pic.twitter.com/5cUNhBw5tS — Gerardo Pérez H. (@Gerardoperezh) April 11, 2020

“Cacerolazo” y trapos rojos en las ventanas de las casas, en el sector Altos de la Torre (barrio Villa Hermosa), en la comuna 8 de Medellín.

“Cacerolazo” y trapos rojos en el centro de Medellín, el 17 de abril. Al fin del video, se puede leer este mensaje: “Ni el coronavirus ha llegado aquí, ni los mercados tampoco. Vivimos 38 personas”. Video grabado por Melissa Toro, del colectivo Putamente Poderosas.

Según los últimos datos de las autoridades colombianas, 206 personas han muerto por coronavirus y hay 4.356 casos confirmados hasta el 23 de abril. En Colombia viven alrededor de 50 millones de habitantes. En teoría, el país se mantendrá en aislamiento obligatorio al menos hasta el 11 de mayo.

