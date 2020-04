Estrella NFL Tom Brady bromea con sus confusiones en los primeros días en Tampa

Anuncios Lee mas

Miami (AFP)

La superestrella del football americano Tom Brady se burló este jueves de varios equívocos que ha protagonizado en su nueva ciudad de Tampa (Florida), donde se mudó tras sus dos exitosas décadas con los New England Patriots.

El mariscal de campo, de 42 años, fue encontrado el pasado lunes haciendo ejercicio en un parque de Tampa cerrado al público por las restricciones del nuevo coronavirus, por lo que fue requerido por una patrulla a marcharse del lugar.

Este jueves se conoció otro episodio en el que, buscando la casa de su nuevo coordinador ofensivo, el ganador de seis Super Bowls se equivocó de vivienda y se internó en la del vecino.

"Invasión de parques, allanamiento de morada... ¡Simplemente sintiéndome como en casa en Tompa Bay!", escribió Brady enTwitter, con un último juego de palabras entre su nombre y el de la ciudad.

El episodio conocido este jueves ocurrió el pasado 7 de abril, cuando Brady había acordado visitar al coordinador ofensivo de los Buccaneers, Byron Leftwich, pero al llegar al vecindario entró por error en otra casa sin llamar, topándose con su sorprendido propietario.

"Yo estaba literalmente sentado y veo a este tipo alto entrar en mi casa", relató David Kramer, vecino del coordinador de los Buccaneers, a TMZ.

"Ni siquiera me miró. Dejó caer sus bolsas en el suelo y me miró, y nunca olvidaré la expresión de su cara (...) Solo me dijo: '¿Estoy en la casa equivocada?", describió Kramer.

Brady se disculpó y salió a toda prisa de la casa. "Decía: 'Lo siento mucho. Lo siento mucho", dijo Kramer. "Agarra sus bolsas y se va. No creo haber visto a nadie salir de una casa más rápido".

En su nueva ciudad Brady, casado con la supermodelo brasileña Gisele Bündchen, se ha establecido en una mansión propiedad de la estrella retirada de béisbol Derek Jeter, según medios locales.

Considerado por muchos como el mejor jugador de la historia de este deporte, Brady sorprendió el pasado marzo al firmar por dos años con los modestos Buccanneers, que no disputan los playoffs desde 2007.

El equipo de Tampa Bay, sin embargo, está generando una gran expectación y el miércoles dio otro golpe de efecto con el fichaje del ala cerrada (tight end) Rob Gronkowski, quien decidió regresar a la NFL después de un año de retiro para volver a jugar junto a Brady.

La NFL se encuentra en receso desde febrero pero la pandemia de COVID-19 está impactando las primeras actividades de su próxima temporada, que debería arrancar en septiembre, incluida la ceremonia del draft 2020 que se celebrará de manera virtual este jueves.

