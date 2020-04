La revancha Tiger-Mickelson, junto a figuras NFL Brady y Manning, prevista para mayo

Anuncios Lee mas

Los Angeles (AFP)

Los aficionados al deporte están cerca de poder disfrutar de un partido en vivo entre los golfistas Tiger Woods y Phil Mickelson y las leyendas del football americano Tom Brady y Peyton Manning, cuyos beneficios se destinarán a la lucha contra el coronavirus.

De acuerdo con un comunicado del miércoles de Turner Sports, el evento está planeado para celebrarse en mayo y será transmitido en directo por televisión.

"Ya está en marcha", escribió Mickelson sobre el evento en su cuenta de Twitter.

Turner Sports no concretó la fecha concreta del llamado "The Match: Champions for Charity" (El Partido: Campeones por la Caridad) pero apuntó que podría ser el fin de semana del Memorial Day, del 23 al 25 de mayo.

Según fuentes de ESPN, se espera que el partido se dispute en un campo sin espectadores del estado de Florida, cuyo gobierno estatal permite desde mediados de abril la producción de eventos deportivos para una audiencia nacional siempre que estén cerrados al público.

El circuito PGA Tour dijo que aún tiene que dar el visto bueno al evento y señaló que "sigue trabajando para garantizar la salud y la seguridad, entre otras cuestiones", reportó ESPN.

Los dos golfistas ya se enfrentaron en 2018 en un juego de uno contra uno que tuvo un premio de nueve millones de dólares, en el que se impuso Mickelson.

La revancha entre ambos será ahora en formato de parejas.

Tiger Woods (44 años), 15 veces ganador de torneos de Grand Slam, formaría pareja con Manning (44), dos veces campeón del Super Bowl y retirado de las canchas desde 2016.

Mickelson (49 años), ganador de cinco Grand Slams, se asociaría por su parte con Brady, quien ostenta un récord de seis títulos de la NFL y a sus 42 años sigue en activo, firmando recientemente un nuevo contrato con los Tampa Bay Buccaneers.

La pandemia de COVID-19 paralizó las ligas y torneos deportivos en prácticamente todo el mundo, dejando a millones de seguidores sin poder ver competiciones en vivo.

