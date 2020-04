Corte francesa rechaza apelación de Amazon y respalda a trabajadores

La multinacional estadounidense había apelado un fallo que imponía restricciones a los envíos durante la crisis del Covid-19. Los sindicatos criticaban las medidas de seguridad del gigante del comercio electrónico.

Anuncios Lee mas

Amazon tendrá limites en el envío de una serie de productos como artículos de salud, alimentos, comidas de mascotas y productos tecnológicos mientras dure la emergencia sanitaria del coronavirus Covid-19. Un tribunal francés rechazó la apelación de la multinacional en contra de estas restricciones y respaldó las demandas de los sindicatos.

Para unos la decisión es un golpe a los pequeños negocios que usan Amazon para sus ventas, pero para otros, como los sindicatos de trabajadores, es una victoria de David contra Goliat.

Los pequeños comercios arguyen que Amazon es la mejor plataforma para vender sus productos sin tanto riesgo, en un momento en el que varios países del mundo sufren estrictas medidas de aislamiento.

Los trabajadores, por su parte, vienen denunciando varios incumplimientos laborales tanto en Europa como en América, especialmente en lo que tiene que ver con el manejo de las entregas. “Solo porque es una compañía enorme de Estados Unidos, no significa que no tenga que hacer mayores esfuerzos durante la crisis. Esa empresa no está por encima de la ley”, dijo Laurent Degousse del sindicato del sur de Francia.

Un empleado prepara un pedido para Amazon en el almacén de Porona en Bruay-sur-l'Escaut, cerca de Valenciennes, Francia, 22 de abril de 2020. Fotografía tomada, 22 de abril de 2020. © Pascal Rossignol \Reuters

La corte en Versalles dijo que si la empresa excede los limites deberá pagar una sanción de 100.000 euros. Sin embargo, la decisión también resiente a los pequeños negocios, pues por lo menos 10.000 de ellos usan Amazon para alcanzar a sus clientes. El gobierno francés ha dicho que este año sufrirá una contracción económica por el orden del 8 % y ha alentado a los negocios a operar en cuanto sea posible.

Yannick Jan, dueño de una papelería a las afueras de París, dice que desde que cerraron las oficinas de Amazon le ha tocado manejar por sus propios medios casi 600 pedidos por día. “Ha sido horrible”, dijo a Reuters.

Las ventas mensuales de Jan ya estaban disminuyendo debido a la pandemia y dijo que los altos costos de envío ahora estaban reduciendo los márgenes. Algunas empresas se han visto obligadas a enviar sus productos hasta las bodegas en Alemania.

La respuesta de Amazon tras perder la apelación ante el tribunal francés

Amazon tiene seis bodegas en Francia y los trabajadores se han quejado de trabajar allí bajo condiciones de hacinamiento, sin tener en cuenta las medidas de distanciamiento social necesarias para evitar posibles contagios del Covid-19. Una primera decisión judicial emitida el pasado 16 de abril obligó a cerrar las bodegas, lo que significó la reducción en los envíos de los productos.

Ante esto, el gigante tecnológico contestó diciendo que le pagará a sus empleados hasta el 28 de abril y que estaba evaluando opciones sobre cómo operar después. “Nuestros centros de distribución en Francia y alrededor del mundo son seguros”, se defendió a través de un comunicado. Y agregó que la decisión de la corte refleja la forma en que algunas organizaciones gremiales quieren sacar provecho.

Con Reuters

Boletines de noticiasSuscríbase para recibir los boletines de France 24 Suscribo