La ayuda humanitaria recibida por Venezuela es insuficiente para afrontar el Covid-19

El país sudamericano, que vive una grave crisis hospitalaria, ha recibido ayuda humanitaria desde el pasado mes de marzo, proveniente de la Unicef, la Organización Panamericana de la Salud, y de sus aliados China, Rusia y Cuba. Aun así, los trabajadores del sector salud señalan que no hay insumos suficientes para garantizar su bioseguridad si se incrementa el número de casos de pacientes con Covid-19.

La falta de equipos de bioseguridad, alcohol, gel desinfectante, jabón y cloro persisten en los centros hospitalarios conocidos como "hospitales centinelas" para atender la emergencia del Covid-19 en Venezuela, según afirma Mauro Zambrano, dirigente sindical de Hospitales y Clínicas de Caracas.

“El 80 % del personal médico y enfermeras no cuentan con los insumos necesarios para afrontar la pandemia pese a que se ha recibido ayuda humanitaria. No sabemos dónde está ni quién la ha recibido y el personal de salud sigue expuesto”, expresó Zambrano.

Ana Rosario Contreras, presidenta del Colegio de Enfermeras del Distrito Capital, acotó que todo el sector salud está en estado de alarma y si ha llegado algún tipo de ayuda, los trabajadores no lo han notado. “En el país hay dos realidades: la que se anuncia por televisión donde se ve cargamento de insumos y la que se vive en los hospitales donde no hay nada”, infirió.

Contreras explicó que todos los días están monitoreando los hospitales y repartiendo gel desinfectante que ha donado la empresa privada, pero que las demandas de material de higiene persisten. “Los médicos y enfermeras que están en primera línea usan un tapabocas y un par de guantes todo el día, y quienes están en otras áreas de los centros asistenciales usan máscaras de tela que les donan y eso no es seguro para trabajar porque los virus y bacterias pueden penetrar a ese material”, insistió.

Trabajadores de la destilería de la Hacienda Santa Teresa, que produce alcohol antiséptico y gel antibacterial, en el estado de Aragua, Venezuela, el 27 de marzo de 2020. © Rayner Peña / EFE

*Raúl González, médico cirujano del Hospital Universitario de Maracaibo, en el occidente del país, aseguró que en su lugar de trabajo no ha notado si han recibido insumos a través de la donación que ha venido del exterior. En su caso particular, González no está trabajando en la atención a pacientes del coronavirus, pero dice que en su rutina diaria de cirugías continúan con la misma escasez de implementos que tienen desde hace meses.

“A los que no estamos trabajando con casos de coronavirus no nos dan ni tapabocas. En las últimas operaciones que realicé no teníamos ni bata ni anestésicos. Tuvimos que pedir a nuestros familiares para poder hacer el trabajo. Pero eso es lo usual desde hace meses, que no haya”, sostuvo.

González se hizo la prueba del coronavirus hace dos semanas en su centro de trabajo porque tenía algunos síntomas de la enfermedad. Dio negativo, pero recalcó que quienes están haciendo las pruebas usan equipos de seguridad muy básicos. “Para atender siete u ocho personas a diario, que es lo que manejan por ahora, está bien, pero si se les presenta una contingencia de 300 personas no pueden trabajar con ese equipo", declaró.

Con insumos de trabajo insuficientes para atender la emergencia sanitaria

*Tibisay González, médico de un hospital centinela en el oriente venezolano, confirmó que sí han recibido algo de material médico proveniente de la donación de la Unicef. “Recibimos dos ventiladores de volumen, monitores, equipos de gases, y material de bioseguridad”, enumeró.

Su centro asistencial ha presentado un solo caso positivo de Covid-19 y para el manejo de los de otros posibles contagiados dijo que hay existencia de insumos de trabajo, pero insuficientes.

“Los médicos y enfermeras que atienden a posibles contagiados se cambian tres veces al día, y por ahora usan el equipo básico de seguridad. Los trajes blancos se han usado unas cuatro veces pero los tenemos guardados para los pacientes altamente sospechosos porque no tenemos muchos", asegura González.

El médico alertó que no tienen tapabocas ni gorros para darle al resto del personal médico que atiende otras patologías. “Nos hacen falta mínimo como 300 máscaras y gorros para los trabajadores del hospital que están en otras áreas recibiendo pacientes de la calle. Aunque vengan con otra afección, hay que tener cuidado al tratarlos porque no se sabe quiénes puedan venir con síntomas”, indicó.

Un equipo formado por trabajadores de la salud cubanos y venezolanos camina durante una ronda de inspección en el barrio marginal de Lidice durante la cuarentena nacional debido al brote del Covid-19 en Caracas, Venezuela, el 9 de abril de 2020. © Manaure Quintero / Reuters

En Caracas, la ciudad capital, la doctora *Carmen Ruiz del hospital centinela El Algodonal también confirmó que en el centro asistencial donde trabaja, por ahora, hay material de bioseguridad. Ella forma parte de la segunda línea de atención a pacientes con Covid-19 y tuvo que presionar a sus colegas para pedir insumos.

“Cuando decidieron habilitar este hospital para atender casos, nos adelantamos e hicimos una protesta grande para exigir dotación. El director del hospital la consiguió, pero no sabemos de dónde proviene. Sé que buena parte ha venido de empresas privadas. Lo que sigue fallando es el servicio del agua”, admitió.

Ruiz señaló que por ahora no atienden muchos casos en El Algodonal, así que con los insumos que tienen están bien. Sin embargo, le preocupa si los contagiados crecen en número, como en Europa, pues ahí sí se complicaría la situación para el personal de salud.

“Tenemos varios factores en contra. Si esto se desborda no hay suficiente personal médico y enfermeras porque la mayoría se ha ido del país. El equipamiento que tenemos tampoco va a alcanzar porque por ahora hay unos 700 kits de bioseguridad. Hay que rezar para que siga así, que no aumenten”, alegó Ruiz.

Ayuda para Venezuela de diferentes organismos internacionales y países aliados

Desde que comenzó la cuarentena decretada por el Gobierno de Nicolás Maduro, en el mes de marzo, han llegado a Venezuela varios cargamentos de insumos médicos dotados por China y Rusia, según información oficial.

También, en abril, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) entregaron a Venezuela 90 toneladas de suministros sanitarios. Allí venían incluidos 28.000 equipos de protección personal para los trabajadores de salud de primera línea, concentradores de oxígeno, camas pediátricas, productos para control de calidad del agua y kits de higiene.

Esta ayuda humanitaria estaba destinada para 14 hospitales centinelas habilitados para atender pacientes con Covid-19, así como a 50 clínicas ambulatorias y a centros de desarrollo infantil.

Cajas con ayuda humanitaria proveniente de China recibidas por el embajador de China en Venezuela, Li Baorong, en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar durante la cuarentena nacional en respuesta a la propagación del Covid-19 en Caracas, Venezuela, el 28 de marzo de 2020. © Manaure Quintero / Reuters

La cooperación rusa dotó al país con nuevos lotes de pruebas PCR, que sirven para detectar si una persona está contagiada, y China le brindó cargamento con 4.000 kits de test, insumos médicos para el tamizaje del coronavirus, medicamentos, reactivos, lentes protectores, equipos de bioseguridad y purificadores de aire.

Cuba, por su parte, envió a 137 médicos para que trabajen en las labores de prevención y contención del Covid-19 en Venezuela.

*Los nombres de los doctores fueron cambiados por temor a una retaliación por sus declaraciones.

