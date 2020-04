Centenares de bolivianos acampan en Santiago a la espera de ser repatriados

Anuncios Lee mas

Santiago (AFP)

Unos 400 bolivianos -incluido varios niños- montaron un campamento en las afueras del consulado de su país en Santiago, a la espera de poder regresar a Bolivia, que cerró sus fronteras debido al coronavirus.

La mayoría de los bolivianos viajó a Chile a principios de año para trabajar en labores temporales de recolección de frutas -principalmente de uva- en la zona central de Chile.

Sin poder emprender el viaje de retorno debido al cierre de las fronteras impuesto por Bolivia, se fueron agrupando en un parque ubicado en las afueras del consulado boliviano en Santiago, en el municipio de Providencia, conocido como una zona de comercial y residencial de la capital, donde montaron un campamento improvisado.

"Toda la gente pasó la noche aquí con frío, pero nos toca aguantar. No tenemos agua ni luz y no podemos comunicarnos con nuestro país", relató a la AFP Delfín Ávila, de 30 años, oriundo de la ciudad boliviana de Sucre.

Sin baños ni acceso a agua potable, y con bajas temperaturas durante la noche, el lugar es un potencial foco de contagio de enfermedades.

"No están a una distancia de un metro, no tienen alcohol gel, no tienen guantes", explica a la AFP Sergio Micco, director del autónomo Instituto Nacional de Derechos Humanos, que llegó hasta el lugar para constatar el estado de las personas que acamparon.

Micco criticó también la política de cierre total de fronteras debido al coronaviris adoptada por países como Bolivia.

"El Estados boliviano debiera flexibilizar su política de fronteras cerradas, porque está objetivamente perjudicando a sus connacionales y Chile tiene que hacer un esfuerzo de no discriminación", agrega.

La alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, ofreció trasladarlos a un albergue provisorio en la comuna pero con la condición de que el gobierno boliviano de la presidenta Jeanine Áñez autorice su reingreso al país una vez que cumplan su cuarentena.

"Le ruego y le imploro a la presidenta Jeanine Áñez que por favor dé el visto bueno a la repatriación", dijo la alcaldesa a la prensa este martes.

"En Providencia estamos dispuestos a colocar un albergue por un periodo acotado para la cuarentena", agregó.

Chile y Bolivia carecen de relaciones diplomáticas formales desde 1978 y mantienen sus vínculos solo a nivel consular.

La semana pasada, unos 450 bolivianos lograron retornar a su país después de terminar una cuarentena en un albergue de la ciudad de Iquique, en el norte de Chile. Antes de retornar a sus casas, debían cumplir otra cuarentena en la ciudad boliviana de Pisiga.

Algunos bolivianos se enfrentaron hace semanas en la frontera con militares de su país que le impidieron el paso.

