El exjefe policial de Honduras rechaza las acusaciones de narcotráfico de EEUU

Tegucigalpa (AFP)

El exjefe de la policía de Honduras, Juan Carlos "Tigre" Bonilla, rechazó este jueves las acusaciones de narcotráfico que le imputó una corte federal de Nueva York.

"Nunca me he reunido con narcotraficantes, vamos a luchar hasta el último momento de nuestra vida para sacar a relucir la verdad", dijo Bonilla en una entrevista con el medio opositor hondureño "Perro Amarillo" transmitida en su página de Facebook.

El exjefe de la policía dijo que en su momento colaboró con la DEA y la embajada de Estados Unidos en Honduras en la lucha contra el narcotráfico y señaló que no pueden venir ahora a sindicarlo en el delito.

"No soy un sicario, no soy un delicuente porque no estudié para eso, estudie para cumplir la ley", dijo el oficial de policía que indicó que está disponible con información de la delincuencia organizada de Honduras.

Bonilla, exjefe de la policía nacional de Honduras en 2012 y 2013, fue acusado el jueves de narcotráfico ante una corte federal de Nueva York, anunciaron la agencia antidrogas estadounidense DEA y el departamento de Justicia.

Al anunciar los cargos en un comunicado, la agente especial de la DEA, Wendy Woolcock, dijo que Bonilla utilizó su alto rango para influir en quienes trabajaban para él y "para proteger mediante el uso de la violencia a los narcotraficantes con conexiones políticas que enviarían cocaína a Estados Unidos".

El fiscal de Manhattan Geoffrey Berman dijo que el exjefe policial, de 60 años, esta acusado de supervisar el envío de múltiples toneladas de cocaína hacia Estados Unidos a pedido del hermano del presidente de Honduras, el exdiputado Juan Antonio "Tony" Hernández, condenado por narcotráfico en Nueva York en octubre y que será sentenciado el 29 de junio.

Bonilla también esta acusado del uso de armas de fuego para cometer los delitos, y del uso de extrema violencia, incluido el asesinato de un narcotraficante rival.

Por su parte el gobierno de Honduras aseveró en un comunicado que "en las acusaciones penales contra" Bonilla, "las referencias al presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, son 100% falsas".

Parte de las pruebas contra Bonilla salieron a relucir en el juicio del Tony Hernández.

Bonilla protegía a cambio de sobornos a narcos como Tony Hernández "y al menos uno de los hermanos de Hernández Alvarado, que es un excongresista de Honduras y el actual presidente de Honduras" Juan Orlando Hernández, es mencionado en la inculpación, dijo la fiscalía en el comunicado

