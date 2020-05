La reaparición y arremetida de Benedicto XVI contra el matrimonio igualitario

En las páginas que componen la biografía autorizada que fue publicada este lunes en Alemania, el papa emérito se refiere a la unión entre personas del mismo sexo como una especie de "credo del anticristo".

Anuncios Lee mas

Luego de un largo periodo de silencio, el nombre de Benedicto XVI vuelve a retumbar en la vida pública. Con la publicación este 4 de mayo en Alemania de una biografía autorizada, la historia del papa emérito se abre al mundo, así como sus conceptos sobre temas de debates religiosos tan controversiales como el matrimonio igualitario.

En la citada narración, Joseph Ratzinger califica la unión entre personas del mismo sexo como una suerte de "credo del anticristo" gracias a la cual quienes no respalden la modalidad se enfrentan una "excomunión social".

Para el líder religioso de 93 años nacido en Marktl, Alemania, la Iglesia Católica está ante una amenaza que parte de las que, a su juicio, no son más que "dictaduras" globales implementadas mediante la socialización de ideologías supuestamente "humanistas".

"Hace cien años, a todo el mundo le hubiera parecido absurdo hablar de matrimonio homosexual. Hoy, todo el que se oponga a él queda excomulgado socialmente (...) La sociedad moderna está formulando un credo del anticristo y el que se opone a él es castigado", señala Benedicto XVI en uno de los apartes finales de la entrevista que dio lugar a su biografía.

En las más de mil páginas que componen el relato divulgado bajo el sello de la editorial Droemer-Knaur, el reportero Peter Seewald desglosa la visión del líder, que fue elegido como papa el 19 de abril de 2005 luego de la muerte de Juan Pablo II, en relación a los procesos de creación de vida humana al interior de laboratorios genéticos y a la interrupción de embarazos mediante el aborto.

El papa Francisco ofreciendo un regalo a Benedicto XVI en el Vaticano en una fotografía divulgada el 21 de diciembre de 2018. © AFP

Pero esta no es la primera vez que Seewald escribe sobre Benedicto, quien renunció el 28 de febrero de 2013. En varias oportunidades el periodista ha publicado libros con entrevistas al antecesor de Francisco. Sin embargo, solo hasta ahora, en medio de la que expertos describen como una temporada de apertura a las libertades sociales, el comunicador logra publicar su obra cumbre sobre este personaje.

Ante los cuestionamientos que se alzan contra Ratzinger como una figura ultraconservadora en la Iglesia, el autor de la biografía presenta argumentos en su defensa que dan cuenta de la articulación de una especie de ola de calumnias tanto a su gestión como a su percepción de la modernidad.

Y es que, durante años, el sucesor del papa Francisco se convirtió también en blanco de constantes críticas por parte de teólogos como el alemán Hans Küng, por lo que, en este libro, aprovechó la oportunidad de expresarse con mayor libertad y de asegurar que, incluso, en distintos momentos han intentado silenciarlo.

"La aseveración de que me entrometo regularmente en debates públicos es una tergiversación maligna de la realidad (...) El espectáculo de las reacciones de la teología alemana fue algo tan insensato y malintencionado que es mejor no hablar de ello. Prefiero no analizar las razones por las que se quiere silenciar mi voz", precisa el sacerdote en el texto que, de acuerdo con lo informado por la editorial, será traducido a español, inglés, polaco y francés.

Acerca de su relación con el papa Francisco, Benedicto afirma que, con el paso de los años, se ha estrechado. Hace poco más de cinco meses, con el estreno de la película 'Los dos papas', a través de Netflix, la imagen de ambos jerarcas volvió a escena. Pero solo hasta este lunes, con la aparición del nuevo libro, se conocen citas reales sobre Ratzinger, su vida y su realidad.

Con EFE y Reuters

Boletines de noticiasSuscríbase para recibir los boletines de France 24 Suscribo