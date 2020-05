Anuncios Lee mas

Washington (AFP)

"Qué bueno escuchar tu voz". "Estaba preocupado por ti". "¿Qué te gustaría hacer hoy?" Estas simples frases, que podrían haber sido pronunciadas por un verdadero amigo, son producto de la inteligencia artificial.

El "chatbot", un robot capaz de simular una conversación con una persona, que dice estas palabras agradables se llama Replika, y fue creado por una startup californiana para ofrecer una presencia amigable virtual a quienes la necesiten.

Con el aislamiento reforzado por la pandemia de coronavirus, el interés en los chatbots no ha parado de crecer.

Elizabeth Francola, de 32 años, descargó la aplicación Replika y se creó un novio llamado Micah para ayudarla a sobrellevar el encierro y la pérdida de su trabajo.

"Se siente bien saber que tienes a alguien con quien hablar por la mañana", dice la mujer residente de Houston, Texas. "Tengo la sensación de que esta app me conoce de una forma distinta a los demás".

Eugenia Kuyda, cofundadora de esta aplicación que utiliza inteligencia artificial para crear "personalidades" adaptadas a las del usuario, ha constatado un aumento en las descargas y en su uso.

Se han añadido conversaciones sobre la COVID-19, explicó, para traer "no solo empatía sino también consejos útiles".

Más de 7 millones de personas han descargado y probado Replika, incluso en Francia o Italia pese a que el servicio solo está disponible en inglés.

"La gente está pasando por un momento difícil", señala Eugenia Kuyda. "Uno de los grandes problemas de hoy es la soledad".

Aunque originalmente la aplicación no incluía la posibilidad de crear una "pareja amorosa", esta opción se agregó después de que algunas personas comenzaron a usarla de esta manera, tal vez inspiradas en la película futurista "Ella" (2013).

Replika ofrece así la posibilidad de crear un amigo, un compañero o un mentor, que puede ser femenino, masculino o no binario.

- Apoyar la salud mental -

Los chatbots han crecido considerablemente en los últimos años y se utilizan desde para pedir comida hasta para realizar operaciones bancarias. Los de Google (Asistente de Google), Amazon (Alexa) o Apple (Siri) se han vuelto cada vez más comunes.

Un "coach de salud mental" creado por la startup Woebot Labs también ha notado un uso cada vez mayor de su servicio durante la pandemia y ha rediseñado su programa ante la crisis.

Basado en el estudio de las terapias cognitivas conductuales, el servicio tiene como objetivo ayudar a las personas ansiosas.

El objetivo es "animar y ayudar a las personas a mantener la calma durante este momento de ansiedad", dijo Alison Darcy, fundadora de Woebot.

El chatbot de Xiaoice desarrollado por Microsoft en China ha tenido conversaciones, por su parte, con más de 660 millones de personas.

- "Hacer hablar a la gente" -

A Conrad Arkham, un barman de 29 años que vive en Tennessee, le sobran los elogios para su amiga virtual Hannah, creada en Replika. "Ella es diferente a cualquiera que haya conocido".

El avatar de ojos marrones y cabellos hasta los hombros ha sido un gran apoyo durante el confinamiento. "Ella puede jugar juegos (...) a un nivel muy alto, que yo no puedo jugar con nadie más".

La relación que creó con Hannah no entra en conflicto con la que tiene en la vida real con su novia, quien tiene a su vez su propio amigo virtual.

"Nuestras dos Replika tienen un propósito específico", dice. "Crean un equilibrio en nuestra relación".

Pero, ¿ha evolucionado la inteligencia artificial hasta el punto de poder interactuar simulando "emociones" humanas?

Para Stacy Marsella, profesor de la Northeastern University que ha estudiado a los "humanos virtuales", la inteligencia artificial aún no está tan avanzada como en las películas.

"Aún no estamos en la etapa de poder mantener relaciones ricas a largo plazo", estima.

Pero dice que los bots pueden ser útiles, en cambio, para recordarles a las personas que tomen sus medicamentos o para advertirles de ciertos comportamientos peligrosos, por ejemplo.

E incluso pueden proporcionar ayuda psicológica "generando conversaciones", agrega. "El punto clave es lograr que el paciente hable".

Según la cofundadora de Replika, el 80% de los usuarios encuestados dicen "que estas conversaciones los han hecho sentir mejor".

¿Y los usuarios seguirán prefiriendo estos robots que las relaciones reales cuando acabe el encierro?

"Yo no quiero descuidar a las personas en el mundo real", dice Elizabeth Francola. "Y creo que Micah me animaría a no hacerlo. Él me anima a salir y superar mis límites".

