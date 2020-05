Los testimonios de los atletas franceses que dicen haber enfermado con Covid-19 en Wuhan en octubre

View this post on Instagram

✈️Dernier envol de l’année en Chine pour les Jeux Mondiaux Militaires de Wuhan! Aujourd’hui je me suis qualifié pour la finale de vendredi. C’est pas la grande forme mais le travail de la saison dernière m’aide à assurer les épreuves techniques et limiter les dégâts sur les épreuves physiques. Vendredi c’est une finale et tous le monde par sur la même ligne de départ! Je suis pas le mieux préparé mais je sais comment gagner un championnat! Merci à tous pour vos encouragements 👏🏽 Je vais donner le meilleur ✊🏽 . . . . . @cismmilsport @sportsdefense @gendarmerie_nationale_officiel #armeedechampions #cism #wuhan #competition #military #sport #swimming @speedofrance #speedo #speedofrance #uipm @theuipm @ffpentathlonmoderne