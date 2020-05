El Salvador: comenzó una cuarentena "absoluta" y "rígida" para frenar el Covid-19

Durante al menos dos semanas la mayoría de los salvadoreños tendrán que quedarse prácticamente recluidos en sus casas. El Gobierno de Nayib Bukele tomó esta decisión con el fin de reducir los contagios del nuevo coronavirus y evitar el colapso del sistema sanitario en el país centroamericano.

En un momento en el que varios países del mundo y específicamente de la región de América Latina están relajando sus medidas de confinamiento, El Salvador endureció este 7 de mayo las suyas y las mantendrá así al menos hasta el 21 del mismo mes para frenar el Covid-19.

El mandatario advirtió desde el pasado 3 de mayo que el país se encuentra en la "etapa de máximo contagio comunitario", por lo que se va "en camino al colapso de nuestro sistema de salud" en caso de no tomarse este tipo de medidas estrictas de aislamiento obligatorio para frenar la propagación del coronavirus.

"Con todos sus defectos, con todas sus imperfecciones, con las molestias que genere, con los ataques que le hagan (...) En esta cuarentena nos jugamos el futuro de nuestro país y la salud y las vidas de nuestras familias", señaló el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, en sus redes sociales.

A las personas solo se les permitirá salir a comprar alimentos y medicamentos dos veces por semana y se les exigirá seguir cierto orden, determinado por sus números de identificación nacionales. "Fue muy difícil para nuestra fuerza pública saber si (las personas) iban a comprar comida o no, si era la primera vez o no", explicó Bukele..

"Si hacemos todo esto, no salimos de compras solo para interrumpir la cuarentena o para ir a una fiesta, vamos a bajar la curva (de contagio)", dijo el presidente en un discurso el martes por la noche. "Si no lo hacemos, no solo nos pondremos en riesgo a nosotros y a nuestra familia, sino que también infectará a otras personas que también van a morir".

El endurecimiento de las medidas contrasta con la vecina Guatemala, donde comenzó una reapertura gradual esta semana, incluidos los centros comerciales. Bukele también adoptó un enfoque radicalmente diferente al de la cercana Nicaragua, donde no se implementaron medidas de distanciamiento social y el Gobierno de Daniel Ortega continuó promoviendo eventos públicos.

El secretario jurídico del Gobierno, Conan Castro, añadió que "esto es como una guerra" y que "no estamos pensando en la economía, estamos pensando en la salud".

El transporte público no podrá circular durante 15 días en El Salvador

En las calles del departamento de San Salvador, donde está ubicada la capital del país, se intensificaron desde este jueves los controles de los cuerpos seguridad y se pudo observar una considerable disminución de las personas transitando a pie. Esto debido a que el sistema de transporte público se detuvo.

De hecho, la principal medida para evitar la movilidad de los ciudadanos, incluso de los que tienen autorización para salir por el tipo de trabajo que desempeñan, es justamente la prohibición de la circulación del transporte público por quince días. Las únicas excepciones son los vehículos personales de trabajadores autorizados y los automóviles particulares o estatales que movilizan al personal de salud.

Un agente policial hace un control de tránsito a un motociclista en una avenida de San Salvador, El Salvador, el 7 de mayo de 2020. © Rodrigo Sura / EFE

La mayor concentración de contagios en El Salvador se encuentra en la capital. Por eso, Bukele dijo que no será permitido viajar entre municipios sin una carta que demuestre que esas personas necesitan desplazarse a un municipio donde no viven para trabajar. Incluso los empleados de actividades relacionadas con la salud, la agricultura y la distribución de alimentos, entre otras, que están autorizadas, deberán portar esa carta.

Tan solo los bancos, farmacias, supermercados y lugares que venden alimentos básicos podrán abrir sus puertas, mientras que entre las industrias que tienen prohibida sus actividades hasta el próximo 21 de mayo se encuentran la de bebidas alcohólicas, carbonatadas, frituras y cadenas de panaderías.

Los polémicos "centros de contención" creados por Bukele para recluir a quienes violen la cuarentena

Esta cuarentena más estricta se instaló el mismo día que entró en vigor una ley aprobada por el Congreso que autoriza al Ejecutivo a detener y confinar en "centros de contención" a las personas que violen la cuarentena domiciliar, que rige en el país desde el pasado 21 de marzo. La Corte Suprema del país dictaminó que esas detenciones son inconstitucionales, pero Bukele se ha negado a ceder.

Dichos "centros de contención" han recibido al menos a 4.000 personas desde que la pandemia llegó al país y su creación ha generado fuertes críticas, tanto a nivel nacional como internacional, por el hacinamiento y los presuntos abusos al interior de estos recintos. De hecho, algunos de ellos han pasado más del tiempo establecido (30 días) y no han recibido los resultados de sus pruebas diagnósticas para saber si tienen o no Covid-19.

Las personas, que fueron detenidas por violar las medidas de cierre nacional de El Salvador, hablan con los medios de comunicación mientras protestan después de que las autoridades gubernamentales no los liberaron a pesar de haber cumplido su cuarentena obligatoria en un centro de detención en San Salvador, El Salvador, el 4 de mayo de 2019. © José Cabezas / Reuters

Al menos 300 personas detenidas en dos centros protestaron el pasado lunes y exigieron, además de ser liberados, recibir los resultados de sus pruebas. "Nosotros lo único que pedimos a las autoridades gubernamentales es que nos den el resultado de las pruebas de Covid realizadas para poder darnos de alta", señaló uno de los reclusos.

A pesar de estas fuertes críticas en contra de la mano dura de Bukele por esta medida, así como por su aprobación de usar "fuerza letal" contra las pandillas, más conocidas como maras, tras el repunte de asesinatos en el país durante la cuarentena, las encuestas de popularidad de abril mostraron una aprobación abrumadora por las duras medidas de Bukele contra el virus.

Hasta la fecha, El Salvador ha registrado 695 casos confirmados de coronavirus, 15 fallecimientos relacionados con la enfermedad y 245 pacientes recuperados, según el conteo de la Universidad de Johns Hopkins.

