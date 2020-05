Christian Varry: "En un momento estás bien y luego tienes la impresión de que vas a morir" (1/5)

Mientas una parte del mundo comienza a relajar las medidas de confinamiento, France 24 resalta los testimonios de varias personas que sobrevivieron al contagio por Covid-19. Ellos quieren alertar sobre la necesidad de extremar los cuidados y compartir lo que fue determinante en su recuperación. Este es el testimonio del francés Christian Varry.

Christian Varry es jardinero en una comuna de la periferia de París. Aunque trabaja al aire libre, cree haberse contagiado en el bus que tomaba a diario para dirigirse a su lugar de empleo. Eso fue algunos días antes del 16 de marzo, fecha de inicio del confinamiento en Francia.

"Empecé a tener dolor de estómago, como una gastroenteritis con fiebre. Y luego sentí como un ataque, como si algo invadiera mis pulmones. Entonces se hizo más grande: náuseas, un cansancio que me dejaba en el suelo", detalló el hombre de 50 años a France 24.

Varry, paciente hipertenso, cree que quizás ese antecedente hizo que durante su convalecencia experimentara varios momentos de crisis que le hicieron temer por su vida: "En un momento estás bien y luego tienes la impresión casi de que vas a morir. Te falta el aire, te ahogas. Y uno se asusta".

Christian llegó a experimentar síntomas que no se mencionan entre los más típicos de la enfermedad: "Una mañana vi un filtro azul y pensé: '¿qué es?, ¿qué me pasa?, ¿está en mis ojos?, ¿en mi cerebro?'. Entonces sentí que me iba a desmayar y pensé que no volvería a ver a mi hija, que está en México. Me miré en el espejo y comencé a insultarme, a insultar esta enfermedad. Finalmente, eso parece que me hizo sentir mejor".

Desde este reportaje, realizado casi un mes después del comienzo de los síntomas, Christian se somete cada dos días a sesiones de kinesiología porque sus pulmones están dañados.

