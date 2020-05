Desconfinamiento en Francia: Anne Hidalgo solicita el uso obligatorio de mascarillas en París

La alcaldesa de París desea que el uso de mascarillas sea obligatorio y que los parques se vuelvan a abrir, pero el ministro de Salud se opuso a esta última solicitud, este martes, durante un viaje que hizo a la región parisina.

La alcaldesa de París, Anne Hidalgo, pidió este martes 12 de mayo que el uso de mascarillas sea obligatorio en los parques y jardines, los cuales quiere abrir para que los ciudadanos hagan sus "paseos" y caminatas, pero también "en todas las calles de la capital". El ministro de Salud, Olivier Véran, expresó de inmediato su negativa ante esta excepción para los espacios verdes de la ciudad luz.

"Teniendo en cuenta las necesidades de los parisinos, dado que París es una ciudad muy densa, renuevo mi solicitud de abrir los parques y jardines con una mascarilla obligatoria para dar paseos, algo que también debería aplicar en todas las calles de nuestra ciudad", escribió Hidalgo en su cuenta de Twitter.

Desde el comienzo del desconfinamiento, usar una mascarilla es obligatorio en el transporte público, pero no en todos los espacios públicos, así sea la recomendación general.

"No, no abriremos los parques y jardines en París e Île-de-France, así como en las otras regiones que se clasifican en rojo", respondió Véran durante un viaje que hizo a Limeil-Brevannes, en el departamento de Val-de-Marne.

"Puede ser extremadamente tentador por el sol que tenemos hoy que las personas se reúnan demasiado, se amontonen demasiado, que no respeten los grupos de diez y que no puedan respetar las condiciones del distanciamiento social", explicó, y agregó que "he visto las imágenes" de parisinos reunidos "a orillas del Sena" el lunes por la noche.

El Bois de Vincennes y el Bois de Boulogne han estado completamente abiertos desde el inicio del desconfinamiento el pasado lunes, pero los parques y jardines permanecen cerrados por el momento.

La clasificación de la capital en la zona roja epidémica "impone el mantenimiento del cierre de parques y jardines hasta nuevo aviso", explicó el viernes el ayuntamiento en un comunicado de prensa.

Decenas de parisinos a orillas del canal Saint-Martin

Pero el primer día de desconfinamiento mostró el deseo inmediato de los parisinos de volver a disfrutar de su ciudad.

Decenas de personas se habían reunido el lunes por la noche, a lo largo de las orillas del canal Saint-Martin, un lugar popular para los parisinos, para disfrutar de la primera noche del principio del regreso a la normalidad, ignorando el distanciamiento social, antes de ser desalojados por las fuerzas del orden.

Al subir a los muelles, la Policía, equipada con un megáfono, pidió a los transeúntes que vinieron a marcar el final del encierro que abandonarán las instalaciones.

A raíz de estas imágenes, que han provocado numerosas reacciones en las redes sociales, se prohibirá el consumo de alcohol "en las orillas del canal Saint-Martin y a lo largo de las vías fluviales en los banquillos de la capital desde el 12 de mayo", dijo el jefe de la Policía, Didier Lallement, en un comunicado.

"El éxito del desconfinamiento depende de la prudencia y la cortesía de todos. Ante la irresponsabilidad de ciertos comportamientos, le pedí al prefecto de la Policía que prohibiera el consumo de alcohol a lo largo del canal y las carreteras de Saint-Martin en los banquillos", anunció por la tarde el miinistro del Interior, Christophe Castaner, en un tuit.

"Garantes de la seguridad de los parisinos, lamentamos tener que tomar, desde el primer día del desconfinamiento, medidas regulatorias aparentemente esenciales, hasta que el cumplimiento de las normativas de salud sean consideradas por todos, no como una obligación, sino como un deber", agregó la jefatura de la Policía.

El prefecto recordó que "el éxito del desconfinamiento se basa, en primer lugar, en un principio de responsabilidad individual de cada ciudadano. Depende de cada uno de nosotros aplicar voluntariamente las normas sanitarias básicas, debidamente recordadas durante varias semanas".

Las tabacaleras españolas se apresuran en Perthus

Adicionalmente, más al sur, los fumadores franceses se apresuraron a ir a las tiendas de tabaco españolas más baratas en la ciudad fronteriza de Perthus, obligando a las autoridades a intervenir.

"La gente se apresuró a ir a las tiendas" en esta localidad de los Pirineos Orientales, al sur de Perpiñán, cruzada por la frontera, "y olvidaron las normas de distanciamiento social", lamentó la Gendarmería del departamento, que intervino cuando se lo solcitaron las autoridades españolas.

"Se pidió a la gente que abandonara las tiendas", y se formaron colas afuera, según una fuente citada por la agencia de noticias AFP. La calma había regresado al mediodía.

La pandemia de Covid-19 ha matado a 26.920 personas en Francia, siendo el cuarto país con más fatalidades del mundo.

Con AFP

