Los europeos salen del confinamiento por el coronavirus, que golpea a América Latina

Bruselas (AFP)

Las ciudades europeas recuperaban poco a poco este miércoles el pulso en medio de un cauteloso desconfinamiento, pese al avance del coronavirus que ya deja cerca de 293.000 muertos en el mundo y golpea duro en América Latina, con cifras récord de muertes en Brasil y cuarentena total en Santiago de Chile.

Mientras el bullicio volvía poco a poco a calles y comercios, la Comisión Europea urgió este miércoles un retorno progresivo del turismo con el levantamiento gradual de las restricciones de circulación por el nuevo coronavirus, con el objetivo de salvar la campaña estival en este sector siniestrado y vital para Europa.

"No va a ser un verano normal, pero cuando todos cumplimos con nuestra parte, no tenemos que enfrentarnos a un verano atrapados en casa o totalmente perdido para la industria del turismo", apuntó Margrethe Vestager, vicepresidenta de la Comisión.

Bruselas propone a los 27 países de la Unión Europea (UE), responsables últimos de su política interior, un enfoque coordinado para levantar las restricciones en las fronteras, que sea "gradual" y "sin discriminación" entre países o nacionales.

Y es que el turismo representa más del 10% del PIB de la UE y casi el 12% del empleo, recordó el Fondo Monetario Internacional (FMI), que advirtió de la "dependencia" que tienen países como España, Italia o Grecia de este sector.

Austria y Alemania ya anunciaron que prevén restablecer a partir del 15 de junio la libre circulación en su frontera común, cerrada desde mediados de marzo, mientras que Alemania prevé reabrir todas sus fronteras a partir de esa fecha.

Otros países, como Suecia, recomendaron no viajar al extranjero hasta el 15 de julio.

- La epidemia se dispara en Brasil -

Pero mientras en Europa, pese a los 160.000 muertos, el impacto del coronavirus está remitiendo en países como Brasil se está disparando. En las últimas 24 horas se contabilizaron 881 nuevos muertos, la peor marca diaria desde el inicio de la pandemia que ya se ha cobrado la vida de 12.400 víctimas en el país.

Con 9.258 infectados más en un día, que eleva el balance de casos a 177.589, Brasil es ya el país más golpeado, con casi la mitad de los contagios de América Latina y el Caribe, que el miércoles superó los 400.000 infectados.

A Brasil le siguen Perú (más de 72.000 contagios y más de 2.000 fallecidos) y México con 38.324 casos y 3.926 muertos.

En Chile, las autoridades decretaron cuarentena total en Santiago tras el aumento del 60% de los casos, que ya suman 34.381 infectados, 2.660 más en las últimas 24 horas y 12 nuevos fallecidos.

En Argentina, en un barrio marginal en centro de Buenos Aires, la capital, donde viven hacinadas más de 40.000 personas, se ha convertido en cuestión de horas en la zona donde más se han disparado los contagios de covid-19 en el país.

- Equilibrio -

Frente a la catástrofe sanitaria mundial que ya contabiliza cerca de 293.000 muertos y más de 4,2 millones de personas infectadas, todos los países intentan buscar un equilibrio entre medidas sanitarias y reactivación de la economía, afectada por una crisis sin precedentes.

En Estados Unidos, con 1.894 nuevos muertos en 24 horas que elevan el número de fallecidos por covid-19 a 82.246, los daños causados por la pandemia del coronavirus a la economía estadounidense podrían ser "duraderos", dijo el presidente de la Reserva Federal, que advirtió además que podrían ser necesarias más medidas de estímulo.

"Un apoyo fiscal adicional puede ser costoso, pero vale la pena, si ayuda a evitar un daño económico a largo plazo y nos deja con una recuperación más robusta", recordó Jerome Powell, jefe del banco emisor estadounidense, quien prometió que la Fed va a continuar usando todas sus herramientas a plena capacidad hasta que la crisis haya pasado y la recuperación de la economía esté encaminada.

Las autoridades sanitarias del condado de Los Angeles, la segunda mayor ciudad del país, dijeron que las medidas seguirían probablemente en vigor hasta el final del mes de julio, salvo si hay un "cambio espectacular".

Rusia se convirtió el martes, según datos recopilados por AFP, en el segundo país del mundo con más casos (más de 232.000).

Pese a ello, el presidente Vladimir Putin también dio su visto bueno para empezar la salida del confinamiento, en función de la situación epidemiológica de cada región. Pero Moscú, el principal foco de la epidemia con 121.301 casos detectados, prorrogó su confinamiento hasta el 13 de mayo.

En Gran Bretaña, con 32.682 muertos y 226.463 casos, los ingleses iniciaron este miércoles la vuelta al trabajo en autobuses abarrotados o incluso pudieron jugar al golf en el primer día de la flexibilización de un confinamiento que continuará hasta junio pero que ahora permite salir más y trabajar si es imposible hacerlo desde casa.

En Hong Kong, dos habitantes dieron positivo por coronavirus, poniendo así fin a un periodo de 24 días sin que se detectaran nuevos casos, haciendo temer un rebrote de la epidemia, mientras que en China continental la ciudad de Jilin, en el noreste del país, impuso confinamiento parcial tras la aparición de nuevos casos, haciendo temer una segunda oleada de contagios.

El miedo volvió también a las bolsas europeas, que cerraron con caídas tras comentarios pesimistas en Estados Unidos sobre la salud de la primera economía mundial y las perspectivas de una segunda oleada de la pandemia del coronavirus.

- ¿Mal preparados? -

La Organización Mundial de la Salud (OMS) se mostró "sorprendida" por la falta de algunos países para hacer frente a una pandemia como el nuevo coronavirus, declaró a la AFP la responsable de riesgos infecciosos de la organización, Sylvie Briand.

"Cuando se compara, por ejemplo, lo que ocurre en Europa, en Estados Unidos y en Asia, se ve claramente que los países asiáticos están mucho más preparados", dijo tras recordar que la aparición en 2003 del SARS (Síndrome Respiratorio Agudo Severo) "dejó cicatrices importantes", tanto en la salud como en la economía de los países asiáticos.

En China, un país altamente tecnologizado, las aplicaciones para controlar el contagio de coronavirus, que tanto preocupan en Occidente, están omnipresentes.

"La epidemia es un contexto particular. Por eso divulgar mis desplazamientos no me molesta. La vida humana es lo más importante", dice a la AFP Debora Lu, de 30 años, una empleada que vive en Shanghái.

