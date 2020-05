Número uno del golf, McIlroy, "probablemente" no jugaría otra vez con Trump

Anuncios Lee mas

Los Angeles (AFP)

El golfista número uno del mundo, Rory McIlroy, dijo que posiblemente no aceptaría jugar de nuevo con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, después de cuestionar su manejo de la crisis de COVID-19 durante un podcast de golf.

El jugador norirlandés, de 31 años, dijo que este tiempo alejado de los campos de golf le ha hecho sentirse "más cómodo" para expresar sus opiniones.

McIlroy, que el domingo participará en un partido benéfico en el estado de Florida, donde tiene una residencia, mostró su desacuerdo con el liderazgo que ha ejercido el presidente estadounidense durante la emergencia sanitaria del nuevo coronavirus.

"Estamos en medio de algo que es bastante serio ahora mismo y el hecho de que esté tratando de politizarlo y convertirlo en un mitin de campaña, diciendo que (Estados Unidos) suministra la mayoría de los tests en el mundo como si fuera un concurso... No es la forma en que un líder debe actuar", dijo McIlroy el jueves durante el programa McKellar Golf Podcast.

"Hay algo de diplomacia que se debe demostrar y no creo que lo haya demostrado, especialmente en estos tiempos", afirmó.

Al golfista le sorprendieron las críticas que recibió en 2017 tras aceptar una invitación para jugar una ronda con Trump cuando acababa de asumir la presidencia.

"El día que pasé con él y otros fue muy agradable", recordó McIlroy. "Él es muy carismático. Fue amable con todos. No importaba si era yo o los chicos del almacén de carros o el profesional en el club de golf".

"Él tiene algo. Obviamente tiene algo o no estaría en la Casa Blanca, ¿verdad? Así que me sentaré aquí y diré que el día que pasé con él lo disfruté, pero eso no significa que esté de acuerdo con todo... o, de hecho, con alguna cosa que diga", afirmó.

Y aunque alguna vez alegó que esa ronda con Trump fue una muestra de respeto a su cargo de presidente, McIlroy dijo que no cree que ahora aceptara otra invitación de ese tipo.

"No sé si él querría jugar conmigo de nuevo después de lo que acabo de decir", dijo. "Sé que es muy egoísta por mi parte decir 'no', y si no lo hago significa que no me pongo en posición de ser sometido a escrutinio y que estoy evitando eso".

"Pero probablemente no lo haría, no", concluyó el jugador.

